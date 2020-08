Niedersachsen: Anzahl der Verkehrstoten sank im ersten Halbjahr

Deutlich weniger Verkehrstote im ersten Halbjahr. Das ist die Bilanz des Bundesamts für Statistik in Hinsicht auf die Unfallzahlen in Deutschland. In Niedersachsen sank die Anzahl an Verunglückten um 18,6 Prozent. (Symbolbild)

In der Corona-Pandemie ist die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle in Niedersachsen zurückgegangen. Auf den Straßen Niedersachsens starben im ersten Halbjahr 177 Menschen bei Unfällen. Das waren 14 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete.

Anzahl der Todesfälle ging in Niedersachsen um circa 20 Prozent zurück

Insgesamt verunglückten bis Anfang Juli in Niedersachsen 16.483 Menschen, 18,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In Bremen waren es 1390, ein Rückgang um 24,8 Prozent. Allerdings gab es in Bremen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 11 Tote, 6 mehr als im Vorjahreszeitraum. Das könnte an den kleinen Fallzahlen liegen, hieß es. Da könnte es größere Schwankungen geben.

Umgerechnet gab es damit in Niedersachsen 22 Verkehrstote pro eine Million Einwohner, nur in Brandenburg und Sachsen-Anhalt lagen die Zahlen höher. In Bremen waren es 16 Tote, der bundesweite Durchschnitt lag bei 15 Toten pro eine Million Einwohner.

Der Rückgang in Niedersachsen verläuft analog zu dem im restlichen Bundesgebiet

Bundesweit ging die Zahl der Verunglückten mit 149.332 wie in Niedersachsen um 18,6 Prozent zurück. Nach den vorläufigen Zahlen waren darunter 1281 Getötete, 195 weniger als in den ersten sechs Monaten 2019.

dpa