Niedersachsens Verkehrsbetriebe sollen Maskenpflicht durchsetzen

Die Verkehrsbetriebe in Niedersachsen sollen mehr Verantwortung bei der Durchsetzung der Maskenpflicht übernehmen. So sieht es nach Medienberichten die neue Corona-Verordnung vor. (Archivbild)

Hannover. Niedersachsens Verkehrsbetriebe sollen die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln durchsetzen. So wird die aktuelle Corona-Verordnung ergänzt.

Bei der Durchsetzung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sollen die Verkehrsbetriebe einem Zeitungsbericht zufolge künftig mehr Verantwortung tragen. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ am Dienstag berichtet, sollen die Unternehmen laut neuer Corona-Verordnung „innerbetrieblich sicherstellen“, dass die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen eingehalten wird. Demnach ist die entsprechende Ergänzung der Verordnung noch in der Beratung und soll bald in Kraft treten.

Die Unternehmen sollen ermahnen und kontrollieren – und im Härtefall die Bundespolizei einschalten

Dem Bericht zufolge sind die Unternehmen aufgerufen, aktiv über die Pflicht zum Tagen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu informieren - etwa mit Durchsagen und Aushängen. Bei Kontrollen sollen Fahrgäste ohne Maske persönlich angesprochen und angemessen zur Einhaltung ermahnt werden. Der Sprecher der Landesnahverkehrsgesellschaft, Dirk Altwig, verwies gegenüber der Zeitung darauf, dass Fahrgäste ohne Masken andere gefährden. Das Zugpersonal habe die Möglichkeit, die Bundespolizei einzuschalten. Zudem könnten Verkehrsbetriebe Fahrgäste ohne Maske den Zutritt verwehren.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln soll verhindern, dass sich das Coronavirus ausbreitet. Nach dem Entwurf für einen neuen Bußgeldkatalog müssen Maskenverweigerer in Niedersachsen bald deutlich höhere Strafen als bisher bezahlen - vorgesehen sind bis zu 150 Euro.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

dpa