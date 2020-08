Pärchenstreit im Harz – Er wirft Flaschen, sie zückt ein Messer

Streitende Paare haben am Freitagabend für zwei Polizeieinsätze in Bad Harzburg gesorgt (Symbolbild).

Bad Harzburg. In Bad Harzburg gab es am Freitag Streitigkeiten mit Verletzten. Auch ein Ehepaar in den 60ern ging aufeinander los.

Von Streits unter Paaren berichtet die Polizei Bad Harzburg am Samstag. Demnach war es im Stadtteil Harlingerode gegen 23 Uhr in der Wohnung einer 35-Jährigen zu Streit mit ihrem 32-jährigen Freund gekommen.

Freund wirft Flaschen, Freundin verletzt ihn mit Messer

Der Mann warf mehrere Glasflaschen in Richtung seiner Freundin. Diese verletzte sich dadurch, unter anderem zog sie sich Schnittwunden und eine leichte Gehirnerschütterung zu. Als die Polizei vor Ort war, gab die Frau an, ihren Freund während der Streitigkeiten mit einem Messer verletzt zu haben. Dieser hatte eine oberflächliche Schnittverletzung an einem Arm.

Ein Rettungswagen brachte die 35-Jährige ins Krankenhaus Goslar, wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen wurde. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

65-Jähriger würgt seine Frau, sie kratzt ihn

In Bad Harzburg selbst, in der Ilsenburger Straße, war die Polizei gegen 21.40 Uhr im Einsatz. Hier war ein Ehepaar in Streit geraten, in dessen Verlauf der 65-Jährige seine 61-jährige Ehefrau am Hals würgte. Diese wiederum fügte ihrem Ehemann eine Kratzwunde zu.

Die eingesetzten Polizisten schlichteten den Streit und leiteten Strafverfahren wegen Körperverletzung ein – sowohl gegen den Ehemann wie auch dessen Frau.

red