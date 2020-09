Brennender Lastwagen auf der A2 bei Hannover

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 ist ein Lastwagen in Brand geraten. Aus zunächst unbekannter Ursache sei der Transporter am Kreuz Hannover-Buchholz auf einen vorausfahrenden oder stehenden Lastwagen aufgefahren, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Dabei sei der auffahrende Lastwagen in Brand geraten, der Fahrer habe sich „mit viel Glück“ und leichten Verletzungen aus seinem in Flammen stehenden Transporter befreien können.

„Wie durch ein Wunder“ habe er sich durch die zerstörte Windschutzscheibe gerettet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der 25-Jährige wurde in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht. Das Feuer war schnell unter Kontrolle.

Brennender Lkw hatte Plastikflaschen geladen – A2 war zeitweise voll gesperrt

Die Ladung seines Lastwagens bestand aus Plastikflaschen. 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Unfallort. Ein Löschzug sei für Nachlöscharbeiten im Einsatz. Die Autobahn wurde nach Feuerwehrangaben zwischenzeitlich voll gesperrt. Es kam zum Stau in Richtung Osten. Die Schadenshöhe könne nicht beziffert werden.

Polizeibeamte hätten die Ermittlungen zur Klärung zur Unfallursache aufgenommen, auch die Bergung laufe, sagte der Polizeisprecher. Zudem werde geprüft, ob das Feuer die Fahrbahn beschädigt habe. Gegen 12.20 Uhr staute sich der Verkehr zwischen Kreuz Hannover-Ost und Kreuz Hannover-Buchholz auf fünf Kilometern. dpa/feu