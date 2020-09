Versuchte zweifache Kindesentführung – Sexualstraftäter in U-Haft

Er war bereits einmal wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Nun kam ein 36-Jähriger Mann in Untersuchungshaft, weil er wohl zwei Kinder in Nordheim entführen wollte. Seine alte Strafe stand noch zur Bewährung aus.

Ein verurteilter Sexualstraftäter hat in Northeim in Niedersachsen versucht, zwei acht und elf Jahre alte Jungen in sein Auto zu ziehen - und sitzt nun in Untersuchungshaft. Beide Jungen konnten entkommen. Dem wegen Vergewaltigung eines Zehnjährigen verurteilten Mann werden versuchter Menschenraub, versuchte Verschleppung und Nötigung vorgeworfen.

Der Mann hatte die beiden Kinder unabhängig voneinander angesprochen

Vor dem Haftrichter habe der 36-Jährige die Taten im Wesentlichen eingeräumt, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Northeim am Dienstag. Der Mann habe angegeben, er habe den Kindern nichts antun, sondern sie nach kurzer Zeit wieder freilassen wollen. Es sei seine Absicht gewesen, ins Gefängnis zu kommen. Der Mann stand noch unter Bewährung.

Der Beschuldigte hatte die Jungen unabhängig voneinander am vergangenen Montag und am Freitag in der Nähe einer Grundschule in Northeim angesprochen. Den Elfjährigen fasste er am Arm, doch das Kind konnte sich losreißen. Den jüngeren Jungen zerrte der Mann in den Kofferraum seines Wagens, aus dem der Achtjährige wieder herausspringen konnte, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen sagte. Weil eines der Kinder Auto und Täter gut beschreiben konnte, wurde der Mann bereits kurz nach dem zweiten Entführungsversuch festgenommen: in seinem geparkten Auto.

Im April 2017 hatte der Mann einen Zehnjährigen sexuell missbraucht

Der Mann hatte im April 2017 einen Zehnjährigen in einem Museum in Einbeck sexuell missbraucht. Dort war er damals als Wachmann angestellt. Er hatte das Kind, das auf der Suche nach einem Fahrsimulator war, auf den Dachboden gelockt. In erster Instanz verurteilte ihn das Amtsgericht Einbeck zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe, das Landgericht Göttingen wandelte die Strafe im September 2018 in eine zweijährige Bewährungsstrafe um. Das Urteil ist rechtskräftig.

