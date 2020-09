Niedersachsen schafft neue Regeln für Prostitution unter Corona

Hannover/Bremen. Am Freitag werden die neuen Regeln vorgestellt. In Bremen ist Prostitution schon wieder erlaubt – ausgenommen sind Prostitutionsveranstaltungen.

Das niedersächsische Sozialministerium wird am Freitag neue Regeln zur Prostitution während der Corona-Pandemie vorstellen. Die Rechtsverordnung werde überarbeitet, kündigte ein Sprecher in Hannover an.

Das seit Ausbruch der Pandemie im März geltende Verbot der Prostitution in Niedersachsen war Ende August vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gekippt worden. Damit war das Anbieten sexueller Dienstleistungen faktisch wieder legal, ohne dass Anordnungen zu Hygieneregeln getroffen wurden.

Bremen hat Regeln schon gelockert

Der Hamburger Senat verkündete am Dienstag eine Einigung mit den Nordländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen, Prostitution unter strengen Auflagen ab dem 15. September wieder zuzulassen. Allerdings hat Bremen seine Rechtsverordnung schon bei der turnusmäßigen Überarbeitung am Dienstag geändert.

Seit Mittwoch seien alle Formen der Prostitution erlaubt - mit Ausnahme von sogenannten Prostitutionsveranstaltungen, teilte das Sozialressort mit. Gemeint ist käuflicher Sex mit mehr als zwei Beteiligten.

