Merkwürdiges Diebesgut – Unbekannte stehlen alten Linienbus

Einen alten Bus vermisst ein Verkehrsbetrieb in Stade.

Stade. In einem Betriebshof in Stade stehen rund 80 neue, wertvolle Linienbusse. Doch Diebe ein Fahrzeug mit 800.000 Kilometern auf dem Tacho.

Ausgerechnet einen ziemlich alten Linienbus haben Unbekannte von einem Betriebshof in Stade gestohlen. Es sei schon ein älteres Modell, das um die 800.000 Kilometer hinter sich habe, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der weiße Bus sei in der Nacht zum Dienstag von dem Betriebsgelände gestohlen worden. Der Linienbus sei auch noch mit einer Werbefolie beklebt. Das Motiv der Diebe ist der Polizei noch unklar: „Wir können uns keinen Reim darauf machen.“ Allerdings: Wertlos sind auch ältere Fahrzeuge dieser Art nicht, Schätzungen zufolge liege der Wert bei etwa 80.000 Euro.

Bus war immerhin noch 80.000 Euro Wert Efoopdi fstubvomjdi; Bvg efn vn{åvoufo Cfusjfctipg tuboefo {vn [fjuqvolu eft Ejfctubim fjofn OES.Cfsjdiu {vgpmhf svoe 91 ufjmt efvumjdi ofvfsf Mjojfocvttf/ Bn Ejfotubhnjuubh xvsef efs Ejfctubim cfnfslu/ Ejf Qpmj{fj tvdiu obdi [fvhfo/

dpa