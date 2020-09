Radfahrer verfolgt Frau – Polizei sucht in Großaktion nach Mann

Nach einem Übergriff auf eine 43 Jahre alte Radfahrerin Am Dragoneranger im Bereich der Unterführung des Autobahnzubringers hat die Göttinger Polizei am Mittwochabend mit mehreren Streifenwagen nach einem unbekannten Mann gefahndet.

Er war unmittelbar nach der Tat mit seinem Rad über einen Feldweg und dann vermutlich in ein Maisfeld geflüchtet. Beamte suchten in der Folge bis zum späten Abend alle Rad- und Feldwege der Umgebung, den Bereich der Leine sowie die angrenzenden Stadtteile nach ihm ab. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die breitgefächerten Fahndungsmaßnahmen führten aber nicht zum gewünschten Erfolg, berichtet die Polizei in einer Mitteilung und sucht Zeugen.

Göttingen: Unbekannter Radfahrer verfolgt Frau

Was war passiert? Der Unbekannte soll die Radfahrerin nach bislang vorliegenden Informationen seit dem Ortsausgang Bovenden mit dem Rad verfolgt haben. Gegen 20 Uhr, kurz vor Erreichen der Unterführung, habe der Mann die 43-Jährige überholt und im Vorbeifahren vom Rad gestoßen. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau leicht am Arm. Der Unbekannte hielt an, kam auf sie zu und packte die Göttingerin an der Kleidung. Das Motiv hierfür ist noch unklar.

Phantombild: So soll der unbekannte Mann ausgesehen haben. Foto: Polizei

Die Angegriffene konnte sich losreißen und einen Autofahrer auf sich aufmerksam machen. Der unbekannte Täter ergriff daraufhin mit seinem Rad die Flucht. Der Autofahrer verfolgte ihn noch ein Stück mit seinem Wagen, musste aber aufgeben, als der Unbekannte in einen unwegsamen Feldweg einbog.

Übergriff auf Radfahrerin: Die Täterbeschreibung

So wird der Täter beschrieben: Etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, dunkles, kurzes Haar, kräftige Statur, sprach akzentfreies Deutsch, zur Tatzeit bekleidet mit einem hellen T-Shirt, dunkler, kurzer Hose. Bei dem Rad handelte es sich um ein dunkles Mountainbike.

Nach Angaben der 43-Jährigen seien ihr insbesondere während des letzten Stückes ihrer Fahrt mehrere Radfahrer, Fußgänger und auch Autofahrer entgegengekommen. Im Gegensatz zu ihrem unbekannten Verfolger habe sie einen Helm getragen und das Licht am Rad eingeschaltet gehabt. Das ist vielleicht jemandem aufgefallen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden. jk