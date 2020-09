Am Mittwoch veröffentlichte die Bundesagentur für Arbeit die aktuelle Arbeits-markt-Statistik.

Hannover. In Niedersachsen sank die Quote von 6,3 auf 6,0 Prozent. Im September waren somit 263 257 Menschen arbeitslos.

Weniger Arbeitslose im September in Niedersachsen

Die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen ist im September trotz Corona-Pandemie gesunken. Die Zahl der Arbeitslosen lag bei 263 257, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Im August waren es 276 410. Die Arbeitslosenquote ging von 6,3 Prozent auf 6,0 Prozent zurück. Der Arbeitsmarkt erweist sich also trotz der Corona-Krise als robust.

Damit liegt die Arbeitslosenquote in Niedersachsen unter dem deutschen Durchschnitt: Diese liegt bei 6,2 Prozent. In ganz Deutschland sind laut Bundesagentur 2,847 Millionen Menschen arbeitslos. Dies sind 108 000 weniger als im August und 613 000 mehr als im September 2019. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist derzeit auf niedrigem Niveau stabil, nachdem sie während der Kontaktsperre im Frühjahr praktisch eingebrochen war.

Im Juli wurde nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit vom Mittwoch für 4,24 Millionen Menschen Kurzarbeitergeld gezahlt. Im Juni waren es neuesten Hochrechnungen der Arbeitsagentur zufolge noch 4,6 Millionen Kurzarbeiter. Vor einem Monat war die Bundesagentur für Juni noch von 5,36 Millionen Kurzarbeitern ausgegangen. Der bisherige Höchststand war im April mit 5,95 Millionen erreicht worden.

Langfristige Entwicklung ist von vielen Faktoren abhängig

Die Nachfrage nach Personal hat sich den Angaben zufolge erhöht. Johannes Pfeiffer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur, sagte: „Ob sich der Trend im Herbst fortsetzt, ist von vielen Faktoren abhängig: der Weltwirtschaft, dem weiteren Infektionsgeschehen und auch der Entwicklung von Investitionen.“

