Die Landesregierung und die Bauern-Bewegung „Land schafft Verbindung“ treffen sich am Donnerstag zu einem Gespräch. Mit in der Runde ist der Landwirt Anthony Lee aus Rinteln im Kreis Schaumburg.

Welche Themen wollen Sie denn mit dem Ministerpräsidenten und den Ministern besprechen?

Es soll ein offenes Gespräch werden. Hauptsächlich wird es sicherlich um den „Niedersächsischen Weg“ gehen und um das Volksbegehren für mehr Artenschutz, was unter anderem vom Naturschutzbund (Nabu) und den Grünen vorangetrieben wird. Es ist sehr schade, dass dieses Volksbegehren in Gang gesetzt wurde, kurz nachdem der „Niedersächsische Weg“ gestartet wurde. Das hat für viele Irritationen gesorgt.

Aber ist das Thema denn nicht vom Tisch? Beim „Niedersächsischen Weg“ haben sich Landwirtschaft und Naturschützer doch vor wenigen Wochen geeinigt, der Nabu hat versprochen, das Volksbegehren zu beenden, wenn diese Einigung auch so durchs Parlament kommt …

Die Vereinbarung ist noch nicht ganz fertig. Ich bin ja selbst Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft zum „Niedersächsischen Weg“, und es gibt da immer noch ein paar Streitpunkte. Nächste Woche zum Beispiel soll es um die landeseigenen Flächen gehen, da reden wir über 40 000 Hektar in ganz Niedersachsen, die auch verpachtet werden. Da möchte der Nabu gerne, dass die sofort auf Öko umgestellt werden.

Der Nabu will tatsächlich mehr ökologisch bewirtschaftete Flächen in Niedersachsen – was wäre denn so schlimm daran?

Wir Landwirte haben nichts gegen eine Umstellung auf Ökolandwirtschaft. Ich sehe da auch keinen Streit zwischen konventionellen und Bio-Landwirten. Ich selber will ja einen Teil meines Betriebes im nächsten Jahr auch auf Öko umstellen. Aber dafür müsste es auch einen Markt geben. Der Anteil der Ökolandwirtschaft an den Flächen in Niedersachsen liegt im Moment bei 4,7 Prozent. Wenn ich mit meinen Öko-Kollegen spreche, haben die ja zum Teil Schwierigkeiten, ihre Produkte loszuwerden. Deshalb halte ich es für verrückt, dass die Betriebe zwangsumstellen sollen. Und wenn jetzt die großen Betriebe umstellen, geht das zulasten der kleinen Höfe. Wenn es mehr Öko geben soll, muss der Wandel an der Supermarktkasse anfangen – die Menschen müssten bereit sein, mehr für Lebensmittel auszugeben.

Wie ist denn die Bewegung „Land schafft Verbindung“ bislang durch die Corona-Pandemie gekommen? Große Trecker-Demos waren ja lange Zeit nicht möglich.

Es ist durchaus möglich, auch während der Corona-Zeiten Demonstrationen abzuhalten, aber es ist schwierig geworden. Was uns Landwirte frustriert: Wir hatten die Hoffnung, dass die Verbraucher ein bisschen mehr auf die Regionalität der Produkte achten. Als die Regale im Frühjahr oft leer waren, hatten wir schon den Eindruck, dass die Menschen den Wert einer regionalen Landwirtschaft erkannt haben. Aber aber inzwischen scheint es, als ob das ein bisschen hinten runtergefallen ist, dass es wieder nach dem alten Trott läuft, so nach dem Motto „Geiz ist geil.“

Zur Person

Anthony Lee (44) wurde 1976 in Rinteln als Sohn eines britischen Soldaten geboren. Nach einer Kfz-Mechaniker-Ausbildung ging er erst zur Bundeswehr, machte hinterher sein Abitur nach und ging zur Berliner Polizei. Nach dem Tod seines Vaters 2008 zog er wieder nach Rinteln, machte eine Ausbildung zum Landwirt und stieg in den elterlichen Betrieb seiner Frau ein. Das Ehepaar hat drei Kinder.