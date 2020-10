Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat Beschränkungen auch privater Feiern wegen der Corona-Lage bekräftigt.

Für private Feiern in geschlossenen privaten Räumen soll eine Obergrenze von 25 gelten. Das sagte Weil am Donnerstag vor der Landespressekonferenz. Dies soll laut Weil unabhängig vor der sogenannten 7-Tage-Inzidenz gelten. „So funktioniert es wohl nicht“, sagte Weil. Die Regel soll nun nicht nur als dringliche Empfehlung kommen, sondern bußgeldbewehrt sein. Die meisten Niedersachsen seien allerdings höchst vernünftige Menschen.

Corona in Niedersachsen: Ampelsystem soll Infektionslage angeben

Außerdem werde in Niedersachsen wie in anderen Bundesländern ein Ampelsystem kommen, sagte Weil. Es zeigt die jeweilige Infektionslage für die einzelnen Gebiete an. Damit soll laut Weil vor allem die Zusammenarbeit der Behörden erleichtert werden. In Gaststätten sollen auf der Grundlage von Hygienekonzepten dagegen größere Feiern mit bis zu 100 Personen möglich sein. In Kinos könnte der Mindestabstand von 1,5 Metern zugunsten eines „Schachbrettmusters“ fallen. Niedersachsen arbeitet derzeit an einer neuen Verordnung. Die gegenwärtige läuft am 8. Oktober aus.

