Der formaljuristische Streit ist offenbar beendet: Mit einer Erklärung zur Auflösung der Fraktion ist die AfD im Landtag der Einschätzung von Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) gefolgt.

Der Landtag teilte am Donnerstag mit: „Gestern (30. September 2020) bestätigte der Parlamentarische Geschäftsführer der nicht mehr bestehenden AfD-Fraktion gegenüber der Landtagsverwaltung, dass die Austrittserklärungen nunmehr gemäß den fraktionsinternen Regelungen formgerecht eingegangen seien. Das ehemalige Fraktionsvorstandsmitglied stellte in seiner Mitteilung fest, dass die Fraktion der AfD im Niedersächsischen Landtag nicht mehr existiert.“ Bereits im September hatte der Grünen-Abgeordnete Helge Limburg erklärt: „Es kann nicht sein, dass ein Teil des Ex-Fraktionsvorstandes durch taub stellen und Blockade den Austritt und damit die Auflösung der Fraktion verhindert.“ Offensichtlich klammerten sich einige Abgeordnete an Ausschusssitze, Geld und Räumlichkeiten.

Neue Sitzordnung im Plenarsaal

Durch den Wegfall der Fraktionskostenzuschüsse von rund 100 000 Euro pro Monat sowie parlamentarischer Möglichkeiten entfällt für die AfD fast die gesamte Infrastruktur. Die Abgeordneten werden als fraktionslose Abgeordnete nach und nach „im hinteren Bereich des Sitzungssaals“ verteilt. Ein „Mediationsverfahren“ der Bundespartei käme damit zu spät.

Die bisherige Fraktionsvorsitzende Dana Guth sowie die Abgeordneten Stefan Wirtz und Jens Ahrends hatten nach dem Braunschweiger AfD-Landesparteitag ihren Austritt aus der Fraktion erklärt. Damit verliert die Fraktion, die 9 Mitglieder hatte, den Fraktionsstatus. Die Mindestzahl ist im derzeitigen Parlament 7. Beim Parteitag war die als gemäßigt geltende Guth als Parteivorsitzende abgewählt worden. Neuer Landesvorsitzender ist der Northeimer AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kestner.

Kritik von Meuthen an Spaltung

Jörg Meuthen, AfD-Bundesvorsitzender, spricht beim Landesparteitag der Partei Alternative für Deutschland in Braunschweig. Er plädierte indirekt für die Wiederwahl Guths. Foto: Foto: Swen Pförtner / dpa

„Dass Dana Guth und zwei weitere Abgeordnete die Landtagsfraktion verlassen haben, das war völlig unnötig“, sagte der Parteivorsitzende Jörg Meuthen laut NDR. Meuthen gilt im niedersächsischen Machtkampf als Unterstützer Guths. „Es ist erkennbar so, dass der rechts-rechte Flügel der AfD sich in der Offensive befindet“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag vor der Landespressekonferenz („Frag den Ministerpräsidenten“). Diejenigen, die sich als rechtskonservativ-bürgerlich betrachteten, seien in der Defensive. Bislang hätten vier Fraktionen sehr klug herausgestellt, dass bei allem Dissens untereinander es einen viel größeren Dissens zur fünften Fraktion gebe. Zur Frage, ob er sich Guth weiter an der Fraktionsspitze wünsche, sagte Weil: „Ich habe keinerlei Personalwünsche an die AfD, für keinen Posten“, so Weil. „Die wussten, mit wem sie da zu tun haben“, sagte Weil zu den Konflikten. Er habe auch im Landtag nie den Eindruck gehabt, dass es einen gemäßigten und einen anderen Flügel der AfD gebe. Weil betonte, Spaltungen der AfD gebe es nicht nur in Niedersachsen. „Schleswig-Holstein wäre ein anderes Beispiel“, sagte Weil. Dort hatte ein Abgeordneter die Fraktion wegen Diffamierung anderer und Nazi-Vokabular in e-mails verlassen. Auch dort verliert die Fraktion den Status als Fraktion.