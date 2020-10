Berufungsverhandlung um Millionen-Entschädigung für Arzt beginnt

Nach einem Landgerichtsurteil von 2019 soll der im Göttinger Transplantationsskandal freigesprochen Mediziner mit rund 1,2 Millionen Euro entschädigt werden. Das Land Niedersachsen weigert sich aber, zu zahlen und geht in die nächste Instanz (Symbolbild).

Die Berufungsverhandlung um eine Millionen-Entschädigung für einen Arzt beginnt am Montag (11 Uhr) in Braunschweig. Nach einem Landgerichtsurteil von 2019 soll der im Göttinger Transplantationsskandal freigesprochen Mediziner mit rund 1,2 Millionen Euro entschädigt werden. Das Land Niedersachsen weigert sich aber, zu zahlen und geht in die nächste Instanz.

Vorwurf: Elffacher versuchter Totschlag und dreifache Körperverletzung mit Todesfolge Der Chirurg war 2015 in einem bundesweit aufsehenerregenden Prozess vom Landgericht Göttingen vom Vorwurf des elffachen versuchten Totschlags und der dreifachen Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen worden. Vertrauen in die Transplantationsmedizin nachhaltig erschüttert Der Organspendeskandal hatte 2012 weitreichende Folgen. An mehreren deutschen Kliniken wurden Manipulationen aufgedeckt, wodurch das Vertrauen in die Transplantationsmedizin nachhaltig erschüttert wurde. Mehr zum Thema Organspendeskandal- Entschädigung für freigesprochenen Arzt?

