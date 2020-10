Niedersachsen fördert Gründer – besonders in der Corona-Krise

Die große Koalition in Niedersachsen und die Oppositionsparteien Grüne und FDP haben sich für mehr Unterstützung für Unternehmensgründer ausgesprochen. Ein gemeinsamer Antrag zu Gründungen und Start-ups sei ein „starkes Signal für kreative Köpfe in Niedersachsen“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen, Detlev Schulz-Hendel, am Dienstag im Landtag. „Neue Innovationen sind das, was wir in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage brauchen.“ Er betonte, viele Gründer verfügten allerdings kaum über Rücklagen. „Hier muss das Land Perspektiven aufzeigen und stärker unterstützen.“

Fünf Millionen Euro zusätzliche Förderung für Gründer während der Pandemie

Start-up-Förderung und Wirtschaftsförderung seien eine ressortübergreifende Notwendigkeit, unterstrich Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Angesichts etwa des digitalen Wandels sei das Themenfeld eines der entscheidenden für das Bundesland. In Niedersachsen würden inzwischen zehn Start-up-Zentren mit 2,3 Millionen Euro gefördert. Mit fünf Millionen Euro solle Neugründungen zudem in der Corona-Krise geholfen werden. „Das ist keine Aufgabe, die in einer Legislaturperiode bewältigt werden kann.“.

Vor allem Gründerinnen sollten gefördert werden, sagte Schulz-Hendel. Der Anteil der Start-up-Gründerinnen sei in Deutschland laut Start-up-Monitor mit knapp 16 Prozent „viel zu gering“. Gründerinnen hätten es außerdem schwerer, die Finanzierung einzuwerben. Hier gebe es immer noch einen klaren Nachteil für Frauen.

Der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Christian Grascha, sieht Nachholbedarf des Landes bei Neugründungen - Niedersachsen liege auf Platz neun unter den Bundesländern. Die Antwort auf die Wirtschaftskrise müsse sein, Menschen Mut zu machen, ein Unternehmen zu gründen.

dpa