Niedersachsens Ministerpräsident fordert mehr Corona-Disziplin

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen auch in Niedersachsen hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Bürger zu Disziplin aufgefordert und Beschränkungen für Feiern in Privaträumen angekündigt. „Wir sind am Beginn der kälteren Jahreszeit und wir starten von einem höheren Infektionsniveau, als wir es uns gewünscht hätten“, sagte Weil am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag. Es gebe keinen Grund zur Panik, aber zur Vorsicht.

Während in vielen Gaststätten, Theatern und Kinos die Vorsorge gegen Infektionen ernst genommen werde, gebe es negative Erfahrungen mit größeren Zusammenkünften im Privatbereich. Dort werde oft weder Abstand gehalten, Maske getragen noch die Hygiene beachtet. Weil nannte Scheunenpartys und Feiern von „Großfamilien“. „Deswegen soll künftig eine Grenze von 25 Personen bei privaten Zusammenkünften in privaten Räumen gelten“, bekräftigte Weil. Außerhalb geschlossener Räume soll die Grenze bei 50 liegen.

Bis zu 100 Gäste bei Feiern in Gaststätten

Dagegen sollen in Gasstätten auf der Grundlage von Hygienekonzepten Feiern bis zu 100 Gästen möglich sein. Die Begrenzung auf besondere Anlässe entfalle. In Kinos, Theatern und anderen Kulturstätten soll zwecks besserer Auslastung eine „Schachbrett-Belegung“ gelten. Am Montag hatten Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) einen Stufenplan mit Ampelsystem vorgestellt.

Beides soll aber vor allem der Transparenz des Regelungsrahmens dienen, auch für Kommunen und Behörden. Entscheidend ist immer die jeweils aktuelle Verordnung. Die Beschränkung in Privaträumen sein ein weitgehender Eingriff, räumte die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder ein. Die Privatwohnung sei aber kein rechtsfreier Raum. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg warf der Regierung vor, es gebe weiterhin kein Konzept für die Schulen. Zudem kämen Handlungskonzepte und „Ampel“ viel zu spät. Der Herbst habe längst begonnen. Der AfD-Abgeordnete Stephan Bothe sagte dagegen, ein Blick auf die Sterberate und Krankenhaus-Intensivfälle zeige, dass Corona nicht gefährlicher sei als eine normale Influenza. „Die Gefahr ist längst gebannt“, sagte Bothe. Die Regelungen seien nicht zu begründen und müssten aufgehoben werden.

Rasant steigende Corona-Zahlen: Berlin beschließt neue Beschränkungen Rasant steigende Corona-Zahlen- Berlin beschließt neue Beschränkungen

„Unser Ziel ist es gerade, landesweite Maßnahmen so gut wie irgend möglich zu vermeiden“, betonte Weil. Ein überschaubares Risiko sei auch die Grundlage dafür, dass Kinder weiter in Kita und Schulen gehen könnten. Aktuell hätten am Dienstag 84 von 3000 Schulen den Präsenzunterricht teilweise eingestellt. Dies sei eine überschaubare Zahl. Weil forderte, die Regelungen zu Abstand, Hygiene und Alltagsmaske zu befolgen. Hinzu komme noch das Lüften. In der neuen Verordnung, die ab dem 9. Oktober gelten soll, sollen diese Grundsätze noch einmal klarer gefasst werden. Mit Schnelltests, die laut Bund bald zur Verfügung stehen sollten, könnten besondere Risikoherde besser unter Kontrolle gebracht werden.

Ursprünglich war geplant, dass ab Oktober in Niedersachsen wieder deutlich mehr erlaubt sein sollte als zuvor. So waren Lockerungen für Discotheken geplant, allerdings unter strengen Auflagen. Dies hatten Betreiber allerdings als nicht wirtschaftlich umsetzbar bewertet.

Weil sagte am Mittwoch in seiner Rede, bei den neuen Regelungen handele es sich weder um weitere Lockerungen noch Verschärfungen. Man ziehe Lehren aus den bisherigen Erfahrungen und halte an dem hohen Schutzniveau fest. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner sagte, das Parlament werde durch die Corona-Verordnungen dauerhaft seiner Rechte beraubt. Weiterhin gebe es keine schriftliche Begründung für die einzelnen Maßnahmen. „Wenn Sie sich nicht erklären, können Sie kein Vertrauen erwarten“, sagte Birkner. Auch der Vollzug der Beschränkung in Privaträumen sei völlig offen.

Im Westen Niedersachsens nehmen die Corona-Fälle zu

Vor allem im Westen Niedersachsens steigen die Zahlen aktuell: Im Kreis Vechta liegen sie mit 55,3 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen noch über dem Grenzwert von 50. Verantwortlich dafür sind Infektionen in einem Pflegeheim in der Stadt.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Auch das Emsland rückt nach einem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Sögel deutlich näher an den Grenzwert von 50 heran - dort lag der Wert am Dienstag bei 46,8. Im Nachbarkreis Cloppenburg liegt der Wert bei 39,3 Fällen. Menschen aus Kreisen mit einem Wert von mehr als 50 sind als Urlauber in den meisten anderen Bundesländern in Deutschland nicht mehr erwünscht.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Ab Freitag werden auch private Feiern beschränkt

Nach der neuen Corona-Verordnung, die ab Freitag gelten soll, will Niedersachsen künftig zum ersten Mal im Laufe der Corona-Pandemie auch private Treffen in den eigenen vier Wänden beschränken. Je nach Infektionsgeschehen können die Obergrenzen dabei regional unterschiedlich ausfallen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Sind die Werte unter 35, dürfen sich in privaten Räumen drinnen bis zu 25 Menschen treffen, draußen bis zu 50. Liegt der Wert – wie im Kreis Vechta - über 50, dürfen sich nur noch bis zu zehn Menschen auf privatem Grund treffen – egal, ob drinnen oder draußen. Anders sieht es in öffentlichen Räumen aus, etwa in der Gastronomie.