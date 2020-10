In Gnarrenburg haben sich 20 Personen bei einer privaten Feier mit dem Corona-Virus infiziert. Der Kreis geht davon aus, dass noch weitere Infektionen dazukommen werden. (Archivbild)

Gnarrenburg. Man gehe davon aus, dass noch weitere Infizierte dazukommen, hat ein Sprecher des Reises Rotenburg am Mittwoch mitgeteilt.

Nach einer privaten Feier in Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg sind bisher 20 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen noch mehr dazukommen“, sagte eine Sprecherin des Landkreises am Mittwoch.

dpa