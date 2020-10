Hannover: Frau rammt mit fast 4 Promille Ampel, Mann ruft Polizei

Eine Ampel ist am Dienstagabend einer 49-jährigen Hannoveranerin zum Opfer gefallen. Sie rammte die Anlage beim Abbiegen. Später stellte sich heraus – sie hatte einen Atemalkoholwert von fast vier Promille. (Archivbild)

Hannover. Nachdem sie betrunken eine Ampel gerammt hatte, traf die Polizei eine 49-Jährige bei sich zuhause an. Ihr Mann hatte die Beamten alarmiert.

Mit lebensgefährlichen vier Promille Alkohol im Blut ist eine Autofahrerin in Hannover nach einer Unfallflucht festgenommen worden. Die 49-Jährige habe am Dienstagabend beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei mit dem Wagen gegen einen Ampelmast geprallt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Erst eine richterliche Anordnung ermöglichte die Vernehmung der Fahrerin

Ein Zeuge bemerkte den Unfall und auch den deutlichen Alkoholgeruch im Auto. Trotzdem fuhr die Frau weiter. Nur eine halbe Stunde später rief dann der Ehemann der Unfallfahrerin bei der Polizei an und meldete das Geschehen.

Als die Beamten vorbeikamen, ließ er sie jedoch zunächst nicht in die Wohnung. Erst nach einer richterlichen Anordnung konnten sie die Frau vernehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,99 Promille. Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Ihr Führerschein wurde noch am Dienstag beschlagnahmt.

