Kinder der Region sollen wieder mehr Freude an Bewegung finden

Geschlossene Turnhallen, gesperrte Sport- und Spielplätze – die Coronakrise hat für einige Monate ein großes Loch in den Bereich Sport und Bewegung gerissen. Aber auch schon vor den Einschränkungen durch die Pandemie haben sich zwei Drittel der Sieben- bis Zehnjährigen in Deutschland zu wenig bewegt. Sie erreichten nicht die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation von täglich einer Stunde moderater bis intensiver körperlicher Aktivität. Um hier entgegenzuwirken und Kinder weg von den Bildschirmen und in die Bewegung zu bekommen, bringt das Kindernetzwerk United Kids Foundations (UKF) der Volksbank BraWo das Bewegungsprogramm „deinsport.de“ in seine Region. Es hilft Grundschülern, eine Sportart passend zu ihren Fähigkeiten und den richtigen Verein in der Nähe zu finden.

„Das Ziel ist, Kindern die Freude an Bewegung zurückzugeben“, erklärt Professor Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln. Der Sportwissenschaftler hat das Programm entwickelt. Jedes Kind sei mit dem „Bewegungsvirus“ geboren, dieser werde aber im Laufe des Lebens zugedeckt. Jedoch sei die motorische Entfaltung für die kindliche Entwicklung ein entscheidender Faktor. Denn Sport und Bewegung förderten nicht nur die körperliche, sondern auch für die geistige Entwicklung. „Die Motorik führt Hirnstrukturen zusammen“, verdeutlicht Froböse. Auch soziale Kompetenzen vermittle der Sport. Kinder knüpften Kontakte und könnten auf spielerische Weise auch an Niederlagen wachsen. Programm soll Grundschülern ihre Stärken aufzeigen Dabei habe jedes Kind unterschiedliche Stärken und Talente. Den Grundschülern diese Potenziale aufzuzeigen, sei eine Aufgabe des neuen Bewegungsprogramms. „Es ist eine Schatzsuche. Es geht darum, Ressourcen zu finden und zu entwickeln“, erklärt der Sportwissenschaftler. Durch diesen stärkenorientierten Ansatz sollen auch Misserfolge und frühzeitige Ausstiege aus dem Sportverein vermieden werden. Wie funktioniert das Bewegungsprogramm? Bei dem Bewegungsprogramm kommen Instruktoren von „deinsport“ zu einem „Finde-deinen-Sport-Tag“ in die Schulen. An neun unterschiedlichen Stationen testen die Grundschüler der 3. und 4. Klassen dabei unter anderem ihre koordinativen Fähigkeiten, ihr Ballgefühl oder ihre Schnelligkeit. Dazu prellen sie beispielsweise einen Ball oder sprinten eine Strecke von 20 Metern. Zuhause beantworten die Kinder anschließend gemeinsam mit ihren Eltern auf dem Internetportal des Programms vier Fragen zu ihren sportlichen Interessen und Abneigungen. Auf Grundlage dieser Testergebnisse empfiehlt der Algorithmus zwei Sportartenkategorien wie beispielsweise Ballsport oder Ausdauersport und bis zu vier Sportarten. Auch die dazu passenden Vereine in der Nähe des Wohnortes werden angezeigt. Programm soll Bewegungsarmut bekämpfen „Die Bekämpfung von Bewegungsarmut ist eines der Ziele der United Kids Foundations“, erklärt UKF-Botschafter Carsten Ueberschär, weshalb das Projekt nun in die BraWo-Region gebracht werde. „Wir fördern damit die Bewegung von Schülern in der 3. und 4. Klasse.“ Es ist auch eine Ergänzung zum bundesweiten Schrittzähler-Wettbewerb „step“, der an den Grundschulen im Großraum Braunschweig-Wolfsburg nach erfolgreicher Prämiere im vergangenen Jahr nun in die zweite Runde gehe. Für das neue Bewegungsprogramm kooperiert das Kindernetzwerk unter anderem mit der Sportjugend Niedersachsen. „Ein Faktor, warum Kinder Sport treiben, ist Spaß“, sagt Reiner Sonntag, Vorsitzender der Sportjugend Niedersachsen. Hier setze das Projekt an und ebne den Kindern einen Weg in den organisierten Sport. Interessierte Schulen können sich noch bis zum 6. November für das Bewegungsprogramm anmelden per E-Mail an: info@deinsport.de.