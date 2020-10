Niedersachsens Schulbehörden sind sauer auf den Kultusminister

Mit der Botschaft eines steigenden Kultushaushalts für das Jahr 2021 ging Grant-Hendrik Tonne (SPD) jüngst selbstbewusst in den Kultusausschuss des Landtags. Zur Corona-Entwicklung sagte der Kultusminister in einer Landtagsdebatte, man habe die Situation an Schulen und Kindertagesstätten sehr genau im Blick. Doch im Gegensatz zu solchen alles-im-Griff-Botschaften stehen erhebliche Unstimmigkeiten mit den Landesschulbehörden. „Ungerecht und in der Sache unzutreffend“ sowie „verletzend“ nennt der kommissarische Leiter der Landesschulbehörde, Martin Detmer, Aussagen Tonnes.

Tonne, der als Nachfolger von Frauke Heiligenstadt (SPD) mehr Ruhe in Niedersachsens Kultuspolitik bringen sollte, hat diesen Auftrag bisher trotz anhaltenden Lehrermangels und Corona-Welle nach Meinung vieler Beobachter weitgehend erfüllt. Immerhin 104 Schulen waren zuletzt coronabedingt teilweise ohne Präsenzunterricht, dazu kamen einige Schulen im „Wechselmodell“ und einige Schließungen. Doch angesichts von rund 3000 Schulen im Land gilt dies als beherrschbar.

Minister betont Austausch mit Schulen

Für die kalte Jahreszeit setzt das Kultusministerium auf das Konzept 20-5-20: je 20 Minuten Unterricht werden von fünf Minuten Lüften unterbrochen. Das allerdings ist vielen zu wenig für die Sicherheit von Schülern und Lehrern. Tonne setzt in der Krise allerdings auch auf regelmäßige „Ministerbriefe“ an Kinder, Schulleitungen und Eltern. „Ich habe mich (...) mit Schulleitungen, an deren Schulen Corona-Infektionen aufgetreten sind, ausgetauscht und mir über die Situation vor Ort, über die Erfahrungen im Umgang mit Corona-Vorfällen sowie über die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern berichten lassen“, heißt es in einem Brief an die Schulleitungen vom 25. September.

Weniger Aufsicht, mehr Beratung

Für Ärger sorgen nun vor allem, wie Tonne es nennt, „einige Sätze zur Arbeit der NLSchB“ - der niedersächsischen Landesschulbehörde. Die Erreichbarkeit von deren Dezernenten - oder von qualifizierten Vertretern - müsse einen höheren Stellenwert erhalten und sichergestellt werden, schreibt Tonne. Der „schulaufsichtliche Charakter“ müsse hinter dem beratenden und unterstützenden zurückstehen. „Das Gebot der Stunde ist, dass Schulen die größtmögliche Unterstützung und Rückendeckung erhalten, und dies wird von der NLSchB gewährleistet werden“, so der Minister. Diese Mischung aus gefühlter Abmahnung und ministerieller Weisung hat in der Behörde großen Ärger ausgelöst. Der Verband der Schulaufsicht Niedersachsen kritisierte, dass dem Minister offenbar das Leitbild seiner eigenen nachgeordneten Behörde nicht bekannt sei. Laut Leitbild stünden Beratung und Unterstützung ganz oben. Es sei fraglich, ob man noch die notwendige Rückendeckung des Ministers habe. Im übrigen garantierten die Dezernentinnen und Dezernenten die gewünschte Erreichbarkeit mit ihren privaten Mobiltelefonen, auch am Wochenende.

Am 2. Oktober schickte der Verband in gleicher Sache auch einen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Behördenleiter Detmer legte dann einige Tage später nach. Man arbeite seit Wochen und Monaten „übertourig“, schrieb er in einem Brief an den Minister - und verweist auf erhebliche Überstunden. Konkrete Beschwerden über Nichterreichbarkeit lägen weder ihm noch den Leitungen der vier Regionalabteilungen vor. Das Kultusministerium organisiert die Landesschulbehörde derzeit neu. An den Standorten der jetzigen Regionalabteilungen Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Osnabrück sollen Landesämter entstehen, die - so heißt es auf der Webseite der Schulbehörde - direkt vom Kultusministerium gesteuert werden. Zwar sind Beschwerden über schlechte Erreichbarkeit so alt wie die Schulbehörde selbst. Zum einen sind deren Fachleute aber an vielen Stellen gefragt, zum anderen die Schulen in der Krise offenbar durchaus zufriedener als früher.

„Minister stört das Abarbeiten“

Der FDP-Landtagsabgeordnete Björn Försterling sagte, die Schulen gingen sehr besonnen mit der Situation um, auch in guter Abstimmung mit Gesundheitsämtern und Landesschulbehörde. „Einzig und allein der Minister stört das konzentrierte Abarbeiten der Herausforderung manchmal, durch Konzepte drei Wochen nach Schuljahresbeginn oder öffentliche Äußerungen, wo er es besser weiß, als das örtliche Gesundheitsamt“, so Försterling. Das zielt auf Tonnes Kritik an der zeitweisen Rückkehr zum „Wechselmodell“ an Schulen im Kreis Friesland. Dabei, so Försterling, seien genügend Fragen zu klären: Dürften Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach den Herbstferien sofort wieder in die Schule? Sollten sie auf Corona getestet werden? Und wann komme ein Förderprogramm für zu öffnende Fenster, CO²-Ampeln und Luftreinigungsanlagen? Der Minister soll dem Verband der Schulaufsicht mittlerweile einen Termin für ein Gespräch angeboten haben.