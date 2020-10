Landesbauernverband: Bauern setzen Trend zur Süßkartoffel

Hannover. Die Süßkartoffel ist immer mehr in Mode gekommen. Niedersachsens Landesbauernverband zufolge sind die Gründe dafür auch auf Angebotsseiten zu finden.

Der Anbau von Süßkartoffeln in Niedersachsen hat nach Einschätzung des Landesbauernverbands auch eine erhöhte Nachfrage zur Folge. Ein Grund, aus dem die Süßkartoffel derzeit als Trend wahrgenommen werde, sei der ausgeweitete regionale Anbau, sagte Verbandssprecherin Sonja Markgraf der Deutschen Presse-Agentur.

Süßkartoffel auch als Öko-Süßkartoffel erhältlich

Der Bereich sei in Niedersachsen noch eine Nische, Experten rechnen ihr zufolge aber mit einer Ausweitung in den kommenden Jahren. „Es gibt mehrere Betriebe, vielfach auch Öko-Betriebe, die Süßkartoffeln anbauen“, sagte die Landvolk-Sprecherin. Derzeit kommt das Trendgemüse etwa von Höfen in den Landkreisen Gifhorn, Hildesheim und Lüneburg.

Süßkartoffeln werden schon länger in Supermärkten angeboten. Nach Angaben des Landvolks wurden sie dafür aber fast ausschließlich aus Amerika oder auch Portugal importiert. Weil sie viel Wärme bräuchten, sei die Witterung der drei vergangenen Jahre auch in Niedersachsen günstig gewesen. dpa

