Braunschweig. Schon 10 von 45 Landkreisen überschreiten Höchstwerte binnen einer Woche. In unserer Region nähert sich Salzgitter den Werten. Das Land steuert gegen.

Corona-Ampel zeigt in Niedersachsen immer häufiger rot

Die grünen Flächen werden weniger. Die Inzidenz-Ampel leuchtet in immer mehr der 45 Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen gelb und rot. Die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten am Donnerstag acht Landkreise und zwei Städte: Stadt Delmenhorst, Stadt Osnabrück, Cloppenburg, Vechta, Emsland, Grafschaft Bentheim, Verden, Northeim und die Landkreise Oldenburg und Osnabrück.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de In unserer Region kommt die Stadt Salzgitter dem mit einem Wert von 43 schon gefährlich nahe. Die erste Corona-Warnstufe von 35 hat Salzgitter als einzige Kommune in unserer Region somit aber schon überschritten. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Spitzenverbände forderten Automatismus Die Landesregierung zog am Donnerstag die Reißleine und verschärfte die Corona-Regeln. Die neue Verordnung gilt ab dem heutigen Freitag. Bis zum Donnerstagnachmittag diskutierten Ministerpräsident Stephan Weil, Gesundheitsministerin Carola Reimann, Innenminister Boris Pistorius (alle SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) mit Vertretern des Städtetages, des Landkreistages und des Städte- und Gemeindebunds, wie unsere Zeitung erfuhr. Inhaltlich sind die Spitzenverbände voll auf Linie des Landes. Debatten gab es aber vor allem darum, ob die Landkreise und Städte bei den derzeit schwankenden Infektionszahlen immer wieder Allgemeinverfügungen aussprechen müssen, um diese womöglich schon wenige Tage später wieder zurückzunehmen – und dann wieder verhängen zu müssen. Die Spitzenverbände setzten stattdessen einen Automatismus in den Verhandlungen mit dem Land durch. Immer, wenn ein Landkreis die Marke von 35 oder 50 reißt, greift der Automatismus mit den entsprechenden Corona-Regeln. „Alles andere hätte die Bürger nur verwirrt“, sagte Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des Städtetages in Niedersachsen, auf Anfrage. OB Klingebiel hofft auf Akzeptanz in Salzgitter Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) sprach von einem diffusen Bild. Der Anstieg der Fallzahlen in Salzgitter sei nicht auf eine Großveranstaltung oder auf einen lokal begrenzten Bereich zurückzuführen und aus diesem Grund nur schwer einzugrenzen. Über allem stehe die Frage: „Ist die Maßnahme tatsächlich geeignet, um das Infektionsgeschehen einzudämmen? Denn nur dann erreiche ich eine Akzeptanz in der Bevölkerung und im besten Fall den erhofften Erfolg“, so Klingebiel. Die neue Corona-Verordnung greift noch einmal tiefer in das Leben der Bürger und Bürgerinnen in Niedersachsen ein: Maskenpflicht:

In der Öffentlichkeit unter freiem Himmel ist eine Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht, wo Menschen dichter zusammenkommen. Sie gilt bei einer Inzidenz von 35 als eine Empfehlung. Liegt sie bei 50, wird daraus eine Pflicht. Private Feiern: Nach wie vor dürfen 25 Personen an privaten Feiern in der Wohnung oder in eigenen geschlossenen Räumlichkeiten bei einer Inzidenz unter 35 teilnehmen. Steigt die Inzidenz, sind nur noch 15 zulässig. Dies gilt auch im eigenen Garten. Welcher Wert gilt, steht auf hier. Wenn die Inzidenz auf 50 steigt, dürfen Feiern nur noch mit bis zu

10 Menschen ausgerichtet werden. Sie dürfen nur aus zwei Haushalten kommen, es sei denn, es handelt sich um Angehörige. Zu Feiern an öffentlichen Orten bei einer Inzidenz von 50 dürfen nun nur noch

10 Menschen kommen. Kontaktbeschränkungen: Diese gelten auch wieder unter freiem Himmel: Bei einer Inzidenz über 50 dürfen maximal zehn Personen (mit Mindestabstand) zusammenkommen – maximal aus zwei Haushalten oder Angehörige. Veranstaltungen: Wenn die Infektionszahlen so hoch sind, ist die Besucherzahl bei Veranstaltungen mit sitzendem Publikum auf 100 beschränkt. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die Veranstalter mit dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vereinbart haben. Bei einer Inzidenz von 35 ist es eine Soll-Vorschrift. Sperrstunde: Die Sperrstunde gilt von 23 Uhr bis 6 Uhr. Sie ist bei einer Inzidenz von 50 verpflichtend und ohne Ausnahme. Gastronomiebetrieben ist es jenseits der Sperrzeit untersagt, alkoholische Getränke im Außer-Haus-Verkauf abzugeben. Ab einer Inzidenz von 35 können in Ausnahmefällen abweichende Regelungen getroffen werden. Lesen Sie auch: Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

