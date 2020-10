Wohin mit dem Atommüll? Podiumsdebatte mit Umweltminister Lies

Die Suche nach einem geeigneten Endlager für hoch radioaktiven Atommüll bewegt die Region zwischen Harz und Heide: Ende September hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) eine Karte mit möglichen Teilgebieten für ein Atommüll-Endlager vorgelegt, darunter auch große Teile Niedersachsens. Diese sollen nun immer weiter eingegrenzt werden – bis hin zu einer Entscheidung, wo erkundet wird.

Zur Endlagersuche veranstaltet die Braunschweiger Zeitung in Zusammenarbeit mit dem niedersächsischen Umweltministerium eine Podiumsdiskussion. Diese findet statt am Freitag, 30. Oktober, von 18 Uhr an und wird live im Internet übertragen. Auf dem Podium diskutieren Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies, Steffen Kanitz, Bundesgesellschaft für Endlagerung, Jan Arning, Niedersächsischer Städtetag, Heiner Baumgarten, BUND Niedersachsen, und Christiane Jagau, Asse-Kritikerin und Mitglied der Asse-2-Begleitgruppe. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Michael Ahlers, landespolitischer Korrespondent unserer Zeitung.

Wir wollen wissen: Was bewegt Sie an dem Thema?

Welche Fragen haben Sie zur Endlagersuche? Welche Themen bewegen Sie? Die Diskussion können Sie auf unserer Internetseite www.braunschweiger-zeitung.de oder auf der Internet-Plattform Youtube über folgenden Link mitverfolgen: https://youtu.be/Zfxlix7QMaI. Über einen Live-Chat haben Sie außerdem die Möglichkeit, mitzudiskutieren und Fragen zu stellen.

Teilnehmerzahl bei Veranstaltung im Medienhaus wegen Corona stark begrenzt

Wenn Sie Interesse haben, vor Ort an der Diskussion teilzunehmen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an leserforum@bzv.de. Darüber können Sie vorab auch Ihre Fragen stellen. Es steht eine sehr begrenzte Anzahl an Sitzplätzen in unserem Medienhaus zur Verfügung.

