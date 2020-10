Landesschülerrat Niedersachsen: Maskenpflicht im Unterricht

Der Landesschülerrat Niedersachsen hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen eine Maskenpflicht im Unterricht ab der 5. Klasse gefordert. Da die Infektionsketten nicht mehr vollständig nachvollzogen werden könnten, müsse der Infektionsschutz an Schulen ausgeweitet werden, sagte Marike Leder, stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrates, am Donnerstag. „Für uns bedeutet das eine Maskenpflicht im Unterricht ab der 5. Klasse.“ Sollten in den kommenden Wochen trotz einer Maskenpflicht vermehrt Infektionen in Schulen auftreten, rät der Landesschülerrat zum Wechsel zwischen Präsenz- und Onlineunterricht.

Schulen seien bisher keine Infektionsherde, doch der Infektionsschutz sei auch dort sehr wichtig

Schließungen von Schulen seien trotz der bundesweit steigenden Corona-Zahlen nicht vorgesehen. „Dass die Schulen geöffnet bleiben, zeigt die Anerkennung der Verantwortlichen für den besonders hohen Wert der Bildung. Das ist ein sehr gutes Zeichen“, sagte der Vorsitzende des Landesschülerrates, Florian Reetz. „Schulen waren bisher keine Infektionsherde.“ Die strikten Regeln hätten Wirkung gezeigt. „Dennoch müssen auch die Schulen sich nun der zunehmend ernsten Lage anpassen“, meinte er.

Laut Landesschülerrat muss zunehmend mit unerkannten, symptomarmen Infektionen in den Schulen gerechnet werden. Damit werde eine Ausbreitung innerhalb der Schule, aber auch darüber hinaus immer wahrscheinlicher, was den Erfolg der vierwöchigen Einschränkungen gefährden würde.

