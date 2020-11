In Niedersachsen gibt es milde Temperaturen

An der See und im Süden Niedersachsens kommt es zu Schauern. Ansosnten bleibt es überwiegend trocken. (Symbolbild)

Hannover. An der Küste kommt es laut Deutschem Wetterdienst zu Sturmböen. So wird das Wetter heute und in den kommenden Tagen in Niedersachsen.

Der Wind in Niedersachsen bläst am Dienstag besonders an der Küste: zeitweise wehen Sturmböen, die zum Abend hin schwerer werden können. Vereinzelte Gewitter sind dann möglich, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. An der See und im Süden des Landes kommt es zudem zu Schauern, sonst bleibt es überwiegend trocken. Sonne und dichtere Wolken wechseln sich ab bei Höchstwerten zwischen 12 und 14 Grad.

Mittwoch fallen die Temperaturen wieder

In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen laut DWD auf maximal 2 bis 7 Grad. Im Nordwesten sind Schauer und einzelne Gewitter möglich. Am Mittwoch gibt es einen Wechsel von Sonne und Wolken, an der See vereinzelt Schauer. Höchstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See frischer und teils böiger Südwest- bis Westwind.

Kaltfront aus Nordwesten beendet die #November Rekordwärme mit Temperaturen von 20 Grad und mehr wieder. Das Groteske: Rückseitig ist es mit 12 bis 15 Grad über England (Höchstwerte morgen bei uns) für die Jahreszeit immer noch recht mild! /V pic.twitter.com/WewuAL9xiM — DWD (@DWD_presse) November 2, 2020

In der Nacht zu Donnerstag kann es örtlich Frost in Bodennähe geben

In der Nacht zum Donnerstag wechselnd bewölkt, an der See vereinzelt Schauer. Im Süden teils aufklarend und Nebelneigung. Abkühlung auf Werte von 1 bis 5 Grad, in der Südhälfte kann es örtlich Frost in Bodennähe geben.

