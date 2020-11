Mehrere Schulen im Landkreis Göttingen von Corona betroffen

Maskenpflicht ab Jahrgangsstufe 5, ständiges Lüften und abgegrenzte Pausenbereiche – die Schulen in Stadt und Landkreis Göttingen setzen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronaausbreitung um. Was aber, wenn ein Schüler infiziert ist und Lehrer, Eltern und Kinder schnell reagieren müssen? In acht Schulen in Stadt und Landkreis wurde dieses Szenario bereits zur Realität.

Bei jeweils einer Person in Verbindung mit der Heinrich-Grupe-Schule Rosdorf sowie der Grundschule Drammetal in Dramfeld wurde eine Infektion mit dem Covid-19-Virus bestätigt. Das sagte der Pressesprecher des Landkreises, Ulrich Lottmann, am Montagmittag. Beide Schulen blieben am Montag geschlossen, teilte Gemeindebürgermeister Sören Steinberg (SPD) mit. Die Infizierten befänden sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes in häuslicher Quarantäne, so Lottmann.

155 Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne

Im Zuge der Kontaktnachverfolgung wurden weitere Personen als enge Kontaktpersonen (Kontaktpersonen 1) identifiziert. Für sie sei ebenfalls häusliche Quarantäne angeordnet worden. Es handele sich – nach aktuellem Stand – bei der Heinrich-Grupe-Schule um 113 Personen und 42 Personen bei der Grundschule Drammetal. „Es werden schnellstmöglich Reihentests über den Krisenstab des Landkreises Göttingen organisiert. Die Kapazitäten dafür werden derzeit geschaffen“, erläutert Lottmann die weitere Vorgehensweise.

Zumindest die Schule in Rosdorf bleibt erst einmal geschlossen: „Wann und in welcher Form der Präsenzunterricht wieder aufgenommen werden kann, wird derzeit erarbeitet“, so Lottmann. Die Schulleitungen befänden sich in engem Austausch mit der Landesschulbehörde wie auch mit dem Gesundheitsamt, dem Krisenstab des Landkreises und der Gemeinde Rosdorf als Schulträgerin. Wie die Schulleitung der Schule im Drammetal am Montagabend mitteilte, werde dort ab Dienstag, 3. November, zumindest teilweise wieder gestartet: Für die Klassen 1a, 1b, 2b und 3a sei dann wieder Unterricht. „Nach Aussage des Gesundheitsamtes dauert diese Infektionslage für unsere Schule bis einschließlich Mittwoch, 11. November“, teilte die Schule mit.

Über interne Netzwerke informiert

Die eingeleiteten Maßnahmen entsprächen den Hygienekonzepten der beiden Schulen und den Empfehlungen des Gesundheitsamtes. Die Schulleitungen sowohl der Heinrich-Grupe-Schule als auch der Grundschule Drammetal hätten schnell und umsichtig reagiert, lobt der Verwaltungssprecher. Schülerinnen und Schüler wie auch die Eltern seien über die internen Netzwerke umgehend informiert worden. Sie würden auch weiterhin über den Sachstand auf dem Laufenden gehalten.

An der IGS in Geismar wurde bereits am Donnerstag ein Covid-19-Fall in der gelben Stufe, der Sekundarstufe I, bekannt. Als Kontaktpersonen ersten Grades mussten sich 26 Schüler und fünf Lehrer in häusliche Quarantäne begeben. Es sei nur eine Stammgruppe betroffen, weil die IGS alle Schutzmaßnahmen ergriffen habe – die Klassen würden in abgeteilten Bereichen zu unterschiedlichen Zeiten in den Pausenräumen essen, die Stühle seien dort jeweils einem Schüler zugeordnet, der Schulhof sei unterteilt in Parzellen, berichtet Schulleiterin Tanja Laspe.

Routinierter Umgang

Das Lehrpersonal sei bereits routiniert im Umgang mit positiven Fällen, sagt Laspe. „Wir hatten schon vor den Herbstferien einen Fall, da waren wir alle sehr aufgeregt. Mittlerweile ist klar, wie wir uns verhalten und wie Informationen weiter getragen werden“, erklärt sie. Die Schüler, Eltern und Kollegen, die mit der betroffenen Person über längere Zeit Kontakt hatten, also im Klassenraum eine Stunde verbrachten, seien umgehend informiert worden. „Da das Gesundheitsamt überlastet ist, haben wir den Hinweis mitgeschickt, dass die Quarantäne für alle Betroffenen gilt, bis sich das Gesundheitsamt bei ihnen meldet und weitere Maßnahmen mitteilt“, sagt Laspe.

Den Ausfall der fünf Lehrer zu kompensieren, sei kaum möglich. „Unsere Kollegen arbeiten alle mit viel Engagement, aber müssen auch sehr viel bewerkstelligen“, schildert die IGS-Schulleiterin die Situation an ihrer Schule. Beispielsweise das Homeschooling, um Schüler in Quarantäne weiter unterrichten zu können. „Es gibt auch einige wenige Schüler, die mit vulnerablen Personen zusammenwohnen und deshalb seit längerer Zeit zuhause lernen“, ergänzt Laspe.

Wochenende schaffte Zeit

Am Otto-Hahn-Gymnasium waren am Samstag zwei Corona-Infektionen bekannt geworden – ein Schüler aus dem neunten und ein Schüler aus dem 13. Jahrgang wurden positiv auf Covid-19 getestet. Schulleiterin Rita Engels rief die zehn betroffenen Lehrkräfte persönlich an, dann informierte sie das Kollegium, die Tutoren der Oberstufe und die Schüler per E-Mail. „Das war ja am Wochenende, es war eher unproblematisch, alle Betroffenen bis Montag zu erreichen“, sagt Engels. Das Gesundheitsamt habe sie parallel informiert – inklusive Listen der betroffenen Kontaktpersonen ersten Grades.

Masken gehören auch an Schulen mittlerweile zum Alltag. Foto: Guido Kirchner / dpa

Außer den zehn Lehrern sind 60 Schüler der Oberstufe und etwa 30 Schüler aus der Mittelstufe in Quarantäne und bearbeiten den Schulstoff über die Lernplattform Moodle. „Die Lehrer, die gerade zuhause sind, stellen dort Aufgaben ein“, erklärt Engels. Rückmeldung sei schriftlich, über Videokonferenzen und per Chat möglich. „Es ist uns technisch leider noch nicht möglich, die Schüler zuhause live in den Präsenzunterricht zuzuschalten, daran wird noch gearbeitet“, sagt Engels.

Das Homeschooling laufe ganz gut. „Ich habe den Eindruck, dass die Elternhäuser, Kollegen, die Schüler und das Gesundheitsamt die Situation gut mittragen“, sagt Schulleiterin Engels – und hofft, dass nur wenige Menschen letztendlich an dem Virus erkranken.

Schlechte Informationspolitik

Einer der von den Quarantänemaßnahmen betroffenen Oberstufenschüler am OHG ist der stellvertretende Vorsitzende des Göttinger Stadtschülerrates, Tim Wiedenmeier. Seit Donnerstag ist er zuhause in Quarantäne im Homeschooling. Bislang, so schildert er, habe das Gesundheitsamt noch keinen Kontakt zu ihm aufgenommen. „Die Informationspolitik ist schlecht“, sagt Wiedenmeier. Er hat aber angesichts der Überlastung der Ämter Verständnis für deren Situation.

Die Situation an den Schulen sei „brenzlig“, sagt Wiedenmeier. Seit den Ferien sei die Angst vor einer Infektion immer da, beschreibt er seine Erfahrungen und die seiner Mitschüler. Seien doch die Schulen die einzigen Orte, an denen Menschen aus vielen unterschiedlichen Haushalten zusammenkämen – darunter auch Personen aus gefährdeten Risikogruppen. Er fürchtet eine Rieseninfektionswelle. Wiedenmeier kritisiert, dass die Politik nur auf bestimmte Inzidenzzahlen wartet. Dann erst werde sie tätig, obwohl es eigentlich längst zu spät sei, kritisiert er. Lob hingegen kommt von ihm für das Krisenmanagement am OHG.

Auf Nummer sicher

An der Geschwister-Scholl-Gesamtschule geht man auf Nummer sicher. „Lieber bleiben einige zuhause, bevor ganz viele zuhause bleiben müssen“, erläutert Schulleiter Tom Wedrins seinen Leitspruch für diese Zeit. Einen positiven Corona-Fall habe es in seiner Schule noch nicht gegeben, wohl aber einen kurzzeitigen Verdacht am vergangenen Donnerstag. „Wir haben abends die Information bekommen, dass es im familiären Umfeld von Schülern einen Fall gibt“, erläutert Wedrins. Das Geschwisterpaar besuche unterschiedliche Klassen. Einige Kohorten seien deshalb dazu aufgefordert worden, zu Hause zu bleiben. Die Kinder seien schlussendlich aber nicht infiziert gewesen.

