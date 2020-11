Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erklärt, dass die Vorweihnachts-Quarantäne in der geplanten Form nicht vertretbar wäre. (Archivbild)

Hannover. Laut niedersächsischem Kultusministerium kann die Regelung in der vorgeschlagenen Form aktuell so nicht umgesetzt werden.

Vorerst keine Vorweihnachts-Quarantäne an Niedersachsens Schulen

Niedersachsens Schülerinnen und Schüler müssen voraussichtlich auch an den beiden Tagen vor den Weihnachtsferien zum Unterricht in der Schule antreten. Das Kultusministerium teilte am Donnerstag mit, man habe die Idee einer Vorweihnachts-Quarantäne sehr wohlwollend geprüft, könne die Regelung „Stand heute“ aber nicht umsetzen.

Hintergrund sei, dass die Zeit zwischen einer Ansteckung mit dem Coronavirus und der Erkrankung nach derzeitigen Erkenntnissen bei 10 bis 14 Tagen liege. Die Vorweihnachts-Quarantäne würde nur fünf Tage ohne Präsenzunterricht vor Heiligabend umfassen.

Kultusminister Tonne: Vorweihnachts-Quarantäne in geplanter Form wäre nicht vertretbar

„Aus unserer Sicht hätten wir das gerne ermöglicht, aber vor dem Hintergrund dieser Informationen wäre eine Vorweihnachts-Quarantäne in der vorgeschlagenen Form nicht vertretbar gewesen, weil sie die Familien und Angehörigen nicht verlässlich schützen würde“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Sollte sich zeigen, dass die Inkubationszeit doch kürzer sei, könne man sich eine Umsetzung aber auch kurzfristig noch vorstellen. Zuvor hatte der NDR bereits über die Einschätzung des Ministers berichtet.

dpa