Tonne schließt Rückkehr zu Wechselmodell für Schulen nicht aus

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister von Niedersachsen, will die Schulen in der zweiten Corona-Welle geöffnet halten. (Archivbild)

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne will die Schulen in der zweiten Corona-Welle „mit einem verantwortungsvollen Blick auf den Infektionsschutz“ geöffnet halten. Nicht ausschließen will der SPD-Politiker dabei eine landesweite Rückkehr zu einem Wechselbetrieb zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling mit geteilten Klassen, wie er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag) sagte. Die Zahl der Schulen mit coronabedingten Einschränkungen ist in Niedersachsen seit Wochenbeginn deutlich gestiegen. Schon jetzt befinden sich mehr als 100 Schulen im Wechselbetrieb – dem sogenannten Szenario B.

In Niedersachsen gibt es den Angaben zufolge rund 35.000 Klassen an 3000 Schulen. Wie die „NOZ“ unter Berufung auf das Kultusministerium berichtete, gab es am Donnerstag an rund 340 Schulen Einschränkungen des Schulbetriebs. Am Freitag waren es einem Ministeriumssprecher zufolge bereits 396 Schulen: Darunter fielen 6 Schulschließungen, 263 Schulen ohne Präsenzunterricht und 127 Schulen mit geteilten Klassen.

CDU begrüßt Pläne des Kultusministers

Die CDU im Landtag nahm die Überlegungen des Kultusministers zum Wechselmodell wohlwollend auf. „Das würden wir, wenn sich die Infektionszahlen weiter so entwickeln, begrüßen“, sagte Fraktionschef Dirk Toepffer am Freitag. Generell müsse das Land wegen der vielen Corona-Neuinfektionen eine Ausweitung des Teil-Lockdowns erwägen.

Vorgesehen ist das Szenario B für die Schulen derzeit in Regionen mit mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wenn an der jeweiligen Schule eine Infektionsschutzmaßnahme angeordnet wurde, etwa eine Quarantäne für eine Lerngruppe.

