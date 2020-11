Körperfülle falsch eingeschätzt – Ladendieb bleibt stecken

Bevor die Polizei in Uelzen einen Ladendieb festnehmen konnte, musste die Feuerwehr den Mann erst befreien (Symbolbild).

Uelzen. Ein Betrunkener schläft auf der Toilette eines Supermarktes in Uelzen ein. Als er später mit einem Träger Bier gehen will, bleibt er stecken.

Ein betrunkener Ladendieb ist in Uelzen zwischen einer Reklametafel und der Hauswand eines Supermarktes stecken geblieben. Die Feuerwehr befreite den 22-Jährigen. Der junge Mann wollte am Freitagabend den Markt durch ein Toilettenfenster verlassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei löste der Alarm aus. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und Polizisten fanden den jungen Mann.

22-Jähriger schätzte seine Körperfülle falsch ein

Nach ersten Erkenntnissen war der 22-Jährige auf der Toilette des Marktes eingeschlafen und nach Ladenschluss erwacht. Bei seiner Tour durch den Markt entwendete er einen Träger Dosenbier. Mit diesem stieg er durch das Fenster. Unmittelbar vor dem Fenster stand ein großer Werbeaufsteller. Da der 22-Jährige seine Körperfülle falsch einschätzte, blieb er stecken, wie die Polizei mitteilte. dpa