Osnabrück. Vorfall hat sich in einem Gebäude nahe des Osnabrücker Bahnhofs ereignet. Umliegende Gebäude werden evakuiert. Bahnverkehr ist nicht betroffen.

Ein Mensch bei mutmaßlicher Explosion in Osnabrück verletzt

Bei einer mutmaßlichen Explosion in einem Gebäude in Osnabrück ist nach Angaben der Polizei ein Mensch schwer verletzt worden. Es habe am Montagmorgen einen lauten Knall geben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Demnach sei es wahrscheinlich im Keller des Gebäudes zu einer Explosion gekommen. Kenntnisse über weitere Verletzte und die Ursache gab es zunächst nicht.

Einsatzkräfte evakuieren umliegende Gebäude

Feuerwehr und Polizei seien im Einsatz, um umliegende Gebäude zu evakuieren. Das betroffene Gebäude liegt in der Nähe des Osnabrücker Hauptbahnhofs. Der Bahnverkehr ist von dem Rettungseinsatz aber laut Polizei nicht betroffen.

dpa