Die Entwicklung der Corona-Pandemie und die steigenden Infektionszahlen im Landkreis Göttingen, haben dazu geführt, dass seit dem 3. November eine Maskenpflicht im Osteroder Innenstadtbereich herrscht.

Zuvor galt diese nur während des Wochenmarktes auf dem Kornmarkt. Dass nun die Maßnahme ergriffen wurde und im gesamten Innenstadtbereich Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, dient der Eindämmung der steigenden Infektionszahlen.

Was zu beachten gilt beim Konsum von Speisen, Getränken und Zigaretten

Die für den Landkreis Göttingen aktuelle Verordnungslage beinhaltet, dass in Bereichen, wo das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zum Infektionsschutz angezeigt ist, weder gegessen, getrunken noch geraucht werden darf. Speisen und Getränke, die innerhalb der gekennzeichneten Zone gekauft wurden, dürfen erst nach verlassen dieses Bereichs konsumiert werden.

Zudem müssen sich nicht nur Fußgänger, sondern auch Radfahrern in den gekennzeichneten Zonen an die Maskenpflicht halten. Ulrich Lottmann, Pressesprecher des Landkreises Göttingen, berichtete ergänzend: „Wer unsicher ist, kann sich an folgendem Grundsatz orientieren: Überall dort, wo Maskenpflicht angeordnet ist, muss sie getragen werden; überall dort, wo der Mindestabstand nicht gesichert eingehalten werden kann, sollte sie getragen werden. Wir tragen gemeinsam Verantwortung, die Corona-Pandemie zu bekämpfen; und jede und jeder kann etwas dafür tun, sich und andere vor eine Infektion zu schützen. Also im Zweifel: Maske auf!“

Während einer Straßenumfrage des Harz Kurier haben sich sowohl Einwohner des Altkreises, als auch Besucher der Stadt Osterode geäußert, wie sie zu der Verordnung stehen.

Alle Befragten waren sich einig, dass es wichtig sei, zu handeln, damit sich das Corona-Virus nicht stetig weiter verbreitet. Die Maßnahme der Maskenpflicht in der Innenstadt stieß jedoch nicht bei allen Umfrageteilnehmern auf Verständnis. Einige waren skeptisch, ob dieser Weg der richtige sei, um die Infektionszahlen zu senken.

Die Verordnung wird auch kritisch betrachtet und hinterfragt

Ein Bürger, der anonym bleiben wollte erklärte, dass er eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen nachvollziehen könne. Jedoch frage er sich, ob das Ansteckungsrisiko im Freien so hoch sei, dass eine Maske getragen werde müsse. Eine ähnliche Meinung vertrat ein weiterer Umfrageteilnehmer, der namentlich nicht erwähnt werden wollte.

Er könne verstehen, wenn die Maskenpflicht nur während der Wochenmarktzeiten vorgeschrieben wäre, da während des Marktes viele Menschen in der Innenstadt unterwegs seien. Jedoch sei nicht an allen Wochentagen so viel los, daher betrachte er die neue Verordnung eher skeptisch.

Die Mehrheit der Befragten war sich jedoch einig, dass die vorübergehende Maskenpflicht in der Osteroder Innenstadt „nötig ist für die erfolgreiche Pandemiebekämpfung“.

„Ist richtig so. Das muss sein, anders kann es nicht gehen“, erläuterte Marion Schäder aus Wildemann ihren Standpunkt. Auch Familie Wehmeyer aus Osterode sprach sich für diese Maßnahme aus. „100 Prozent. Es muss sein, denn die Zahlen steigen.“

Der Mund-Nasen-Schutz ist seit dem Frühjahr ein ständiger Alltagsbegleiter

Der Mund-Nasen-Schutz gehört mittlerweile seit dem Frühjahr fest zum Alltag. Ob Arztbesuche, der Wocheneinkauf im Einzelhandel oder bestimmte Freizeitaktivitäten: Die Maske muss immer einsatzbereit sein.

„Kein Problem, es macht Sinn und man gewöhnt sich dran“, waren sich zwei Arbeitskollegen aus Celle und Oldenburg einig, die beruflich in Osterode unterwegs waren, als sie befragt wurden. Auch Sabine Ziesing war berufsbedingt in Osterode anzutreffen. Die Duderstädterin sprach sich ebenfalls für eine Maskenpflicht in der Innenstadt aus. „Wenn da viel los ist, ist das völlig in Ordnung. Ich will mich da anpassen.“ Bereits aus Duderstadt kenne sie die Maskenpflicht in der Innenstadt, die ebenso seit dem 3. November gilt. Es bleibe nun abzuwarten wie sich die Entwicklung der Infektionszahlen im Landkreis Göttingen verhält und wann die Regelung wieder gelockert wird.

