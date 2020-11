Zwei Drittel der Bundesstraßen in Niedersachsen mit Radweg

Im Jahr 2012 startete der damalige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) eine Fahrrad-Offensive. Den „Nationalen Radverkehrsplan 2020“ nannte er das. Das Ziel war klar formuliert: Es sollten Deutsche zum Umstieg aufs Fahrrad ermutigt werden, dazu sollten die Radwege ausgebaut werden – unter anderem auch das Radwegenetz an den Bundesstraßen. Für Niedersachsen bleibt festzuhalten: Ziel verfehlt.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler hervor, die unserer Zeitung vorliegt. Der Hannoveraner wollte wissen, wie viele Kilometer Bundesstraße in Niedersachsen mit einem Radweg ausgestattet sind – und in welchem Zustand die Radwege sind.

4700 Kilometer Bundesstraßen in Niedersachsen

Die Antwort lieferte der Parlamentarische Staatssekretär Steffen Bilger (CDU). Er schrieb Ende Oktober an Kindler, dass Niedersachsen über exakt 2942 Kilometer Radwege an Bundesstraßen verfügt. Über den Zustand ist das Ministerium offensichtlich nicht informiert. Denn Bilger schrieb: „Ein Verfahren zur Zustandserfassung soll entwickelt werden.“

Die knappen 3000 Kilometer entsprechen bei insgesamt rund 4700 Kilometern Bundesstraße in Niedersachsen einer Quote von 62,5 Prozent. Die Tendenz sinkt, denn laut einer Auswertung des Auto Clubs Europa (ACE) gab es in Niedersachsen 2013 noch 3055 Kilometer Radwege, zehn Jahre davor sogar noch 3158. Das entspricht Quoten von 63,9 und 66,5, da die Gesamtlänge der Bundesstraßen in Niedersachsen nahezu gleich geblieben ist. Der ACE bezog sich ebenfalls auf Daten aus dem Bundesverkehrsministerium.

Grüne fordern Abkehr vom Prinzip „Autostraße first“

Das sind eigentlich gute Werte. Denn Niedersachsen liegt im Bundesvergleich hinter den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg sowie Schleswig-Holstein auf Position fünf. Doch im Gegensatz zu Niedersachsen ist die Radwege-Quote an Bundesstraßen seit 2003 fast überall gestiegen.

Kindler sieht sich bestätigt. Er sagte unserer Zeitung: „Jahrelang haben die Bundesverkehrsminister von SPD und CSU in Niedersachsen nur auf Straßenbau gesetzt. Dass es nur an 62,5 Prozent der Bundesstraßen Radwege gibt, ist ein verkehrspolitisches Armutszeugnis. Wir brauchen dringend eine Verkehrswende und eine Abkehr vom Prinzip ‘Autostraße first’“.

Kindler: Radwege bröckeln auseinander

Niedersachsen verwaltet diese Radwege an Bundesstraßen, baut und saniert sie auch. Der Bund zahlt die Kosten für den Bau und die Unterhaltung der Radwege. Die Landesregierung hat erst Ende April nach fünf Jahren mal wieder einen „Straßen-Tüv“ in Niedersachsen gestartet. Mittels Kamera- und Lasertechnik untersucht die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auch den Zustand der Radwege. Trotz dieser Erfassung und Bewertung durch das Land hat das Bundesverkehrsministerium keine Anzeichen für den Zustand der Radwege an den Bundesstraßen in Niedersachsen. Das verwundert schon etwas.

Kindler spricht davon, dass das „inakzeptabel“ sei. „So kann der Sanierungs- und Erhaltungsbedarf überhaupt nicht eingeschätzt werden“, sagte Kindler. „Wenn der Zustand der Radwege endlich bekannt ist, dann muss auch ausreichend in den Erhalt und die Sanierung investiert werden. Die Radwege in Niedersachsen dürfen nicht weiter auseinanderbröckeln.“ Der Bund habe in den letzten Jahren deutlich zu wenig in den Radverkehr in Niedersachsen investiert.

Niedersachsen investiert 45 Millionen in Radwege

Der Haushaltsausschuss des Bundestages sollte laut Kindler im Haushaltsverfahren für den Bundeshaushalt 2021 die Mittel zum Bau von Radwegen verdoppeln – auf 200 Millionen Euro jährlich – und so die Verkehrssicherheit der Radfahrer in Deutschland erhöhen. Zudem sollte für 2021 und die folgenden Jahre ein Programm zum Bau von Fahrradparkhäusern in Höhe von 250 Millionen Euro aufgelegt werden. Kindler kündigte an, dass die Grünen-Fraktion im Bundestag das konkret im Haushaltsausschuss beantragen und zur Abstimmung stellen werde.

Für ganz Niedersachsen stehen im laufenden Jahr laut Landesverkehrsministerium 45 Millionen vom Bund und vom Land für 4500 Kilometer Radwege an Landesstraßen und den knapp 3000 Kilometern Radwegen an Bundesstraßen bereit – für Bau und Sanierung.

Die Grünen fordern mehr. Kindler: „Verkehrsminister Scheuer muss mit seinem niedersächsischen Amtskollegen Althusmann mehr für den Radverkehr tun, anstatt sich nur um teure und sinnlose Prestigeprojekte wie die A33, die A39 oder die A20 zu kümmern.“