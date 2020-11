Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister in Niedersachsen, spricht während einer Pressekonferenz im niedersächsischen Landtag. (Archivbild)

Hannover. 30 Millionen Euro will das Land Niedersachsen den Kommunen laut Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) zur Verfügung stellen.

Corona – Land will mehr Geld für Schülerbeförderung ausgeben

Das Land Niedersachsen will mit einem erweiterten Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs das Corona-Ansteckungsrisiko auf dem Schulweg verringern. Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) will den Kommunen dafür insgesamt 30 Millionen Euro zur Verfügung stellen, wie der NDR am Donnerstag meldete.

Die Regierungsfraktionen müssen den entsprechenden Antrag noch im Landtag einbringen

Einen entsprechenden Antrag müssten die Regierungsfraktionen nun in den Landtag einbringen, sagte ein Ministeriumssprecher dazu. Derzeit stehen in vielen Regionen Schülerinnen und Schüler dicht gedrängt in Bussen, Stadtbahnen und Zügen, um zur Schule zu kommen.

dpa