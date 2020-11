Gesundheitsministerin Reimann: „Corona-Lage bleibt sehr ernst“

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) bewertet die Corona-Lage weiterhin als sehr ernst, der Höhepunkt der zweiten Infektionswelle könnte aber bald erreicht sein. „Heute wurden in Niedersachsen wieder über 1600 Neuinfektionen gemeldet, auch die Zahl der Patientinnen und Patienten mit einer Covid-Erkrankung auf den Intensivstationen steigt kontinuierlich an“, sagte Reimann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

„Die Lage ist nach wie vor sehr, sehr ernst.“ Es sehe zwar so aus, als würden sich die Infektionszahlen derzeit auf einem hohen Niveau stabilisieren, aber noch sei es zu früh, um die Auswirkungen der Eindämmungsmaßnahmen wirklich zu bewerten. „Vor diesem Hintergrund ist es aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht angebracht, über Lockerungen nachzudenken“, betonte die Ministerin.

Reimann: Es dauert bis ein Abwärtstrend bei den Infektionszahlen zu erkennen ist.

„Wir wissen aus dem Frühjahr dieses Jahres, dass es einige Wochen dauert, bis sich die Kontaktbeschränkungen auch in sinkenden Infektionszahlen bemerkbar machen und ein eindeutiger Abwärtstrend erkennbar ist“, erinnerte Reimann. „Wenn wir uns alle weiterhin an die Regeln halten und diszipliniert verhalten, besteht aber die Hoffnung, dass wir den vorläufigen Höhepunkt bei den Neuinfektionen bald hinter uns haben und das exponentielle Wachstum bremsen können.“

dpa