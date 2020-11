Trotz Corona: Wasserstoff-Campus in Salzgitter gedeiht

Die Betreiber des Wasserstoff-Campus in Salzgitter kommen trotz der Corona-Pandemie voran. Das sagte Michael Gensicke von Bosch Salzgitter. Auf dem dortigen Firmengelände entsteht der Campus. Ein Teil der Mitarbeiter sind bereits eingezogen. Das meiste geschieht in dieser Projektphase wegen der Pandemie virtuell und digital. Das ist aber kein großes Problem, da der Campus erst startet. „Den Rhythmus haben wir nicht verloren“, so Gensicke.

Die Anlaufphase nennen die Betreiber, die Konzerne Bosch, Salzgitter AG, MAN, Alstom und das Fraunhofer-Institut in Braunschweig, den Start bis zum Ende des nächsten Jahres. Fördergeld soll eingeworben werden. Dann startet die Hochlaufphase bis 2024.

Alleine der Bund verteilt neun Milliarden Euro Fördergeld

Auf dem Bosch-Gelände in Salzgitter entsteht derzeit der Campus-Kern. Neben Büros und Laboren sollen auf Freiflächen bis wahrscheinlich zum Jahr 2024 eine Wasserstoff-Tankstelle und Flächen für die Elektrolyse entstehen. Bei Letzterem gewinnt man aus Wasser Wasserstoff. Ein Gründer-Zentrum soll an einem weiteren Standort entstehen: in Salzgitter-Engelnstedt. Foto: Jürgen Runo/Bosch

Dafür braucht es Geld. Viel Geld. Gensicke sprach von dreistelligen Millionenbeträgen. Die Akteure hoffen, große Mittel aus dem neun Milliarden Euro schweren Wasserstoff-Förderprogramm des Bundes zu erhalten. Doch der Topf der EU ist noch viel größer. Noch ist vieles im Fluss, das Thema Wasserstoff erhält in der geplanten europäischen Klimawende einen immer größeren Stellenwert. Die EU setzt stark auf sauberen Kraftstoff aus Wasser.

Das haben die Campus-Beteiligten längst auf dem Schirm. Am Donnerstag erhielten sie von Mark Nicklas von der Europäischen Kommission, zuständig für die industriepolitische Strategie der EU, und der zuständigen Europaabgeordneten und CSU-Vizechefin Angelika Niebler ungeteilte Aufmerksamkeit per Videokonferenz. Die Campus-Betreiber priesen ihr Projekt. Der Peiner Landtagsabgeordnete Christoph Plett (CDU) drückte es so aus: „Wir wollen die Dynamik aus der Region nach Europa tragen.“ Gensike von Bosch machte gegenüber den EU-Entscheidern klar, dass es solche Wasserstoff-Projekte in dieser Größe und Reife selten gibt – „nicht in Niedersachsen, nicht in Deutschland, selbst in Europa habe ich Ähnliches kaum gefunden“.

EU-Vertreter sollen beeindruckt vom Campus in Salzgitter sein

Alleine in Niedersachsen gibt es jedoch gut 20 Wasserstoff-Projekte, die auf Fördergeld von Land, Bund und EU hoffen. Alle pochen auf ihren Wert und auf Einzigartigkeit.

Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) meinte, dass Mittel immer dorthin fließen, wo schon etwas vorhanden sei.

Die Gifhorner Europaabgeordnete Lena Düpont (CDU) organisierte die Videokonferenz mit Nicklas und Niebler, die im Anschluss nicht mehr zu sprechen waren. In der Region gebe es eine einzigartige Kombination aus Wasserstoff-Produzenten und -Abnehmern. Das hätten auch Nicklas und Niebler erkannt. „Die waren durchaus beeindruckt“, sagte Düpont.

Das Kraftwerk Mehrum bei Peine will sich beteiligen

Die Großindustrie in Salzgitter ist tatsächlich weit: Alstom hat den ersten Zug entwickelt, der mit einer Wasserstoff-Brennzelle betrieben wird. Die Salzgitter AG will bei der Stahlproduktion grünen Wasserstoff statt Koks einsetzen. Der Campus soll das Thema Wasserstoff weiter voranbringen: Eine WasserstoffTankstelle soll entstehen, Wasserstoff-Tanks sollen erforscht und entwickelt werden, Firmen der Region vom Campus aus nach und nach auf grünen Wasserstoff umgerüstet werden – wenn sie es wollen. Außerdem sollen sich Startups ansiedeln. Bosch hat einen Teil seines Standorts in Salzgitter für den Campus zur Verfügung gestellt.

Laut Klingebiel seien die beiden EU-Entscheider angetan davon gewesen, dass der gesamte Rat der Stadt Salzgitter hinter dem Campus steht. „Jede neue Technologie löst erst mal Ängste und Sorgen aus“, so Klingebiel. Auch vom geplanten Schulungs- und Informationszentrum auf dem Campus seien Nicklas und Niebler deshalb überzeugt.

Einen weiteren Projektpartner haben die Campus-Betreiber bereits in der Hinterhand: das Kraftwerk in Mehrum bei Peine. Bisher wird es noch mit Kohle betrieben, doch der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Geschäftsführer Armin Fieber entwickelt bereits Ideen für die Zeit danach. „Die Wasserstoff-Aggregate sind noch sehr klein und teuer. Wir könnten eine große Elektrolyse-Leistung bringen.“ Eine Machbarkeits-Studie wird bereits erarbeitet.