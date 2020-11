FDP fordert Kurswechsel, um Schulen „pandemiefest zu machen“

Die Landtags-FDP hat ihre Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen für Niedersachsens Schulen bekräftigt und ein Konzept unter dem Titel „Schulen und Kitas pandemiefest machen“ vorgelegt. Neben der Forderung nach Luftfiltern für Klassenräume oder auch der Option auf Wechsel-Unterricht macht sich die Fraktion darin für neue Lernräume stark.

Unterricht in geschlossenen Restaurants? Tische, Stühle und WLAN gibt es

So sei zu überlegen, aktuell geschlossene Restaurants für den Unterricht zu nutzen, sagte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Björn Försterling , am Freitag in Hannover. „Da habe ich Tische, da habe ich Stühle, da habe ich entsprechenden Abstand. In vielen habe ich auch schon besseres WLAN als in den Schulen selbst.“ Grundsätzlich gehe es darum, so lang wie möglich am Präsenzunterricht festzuhalten.

Aus FDP-Sicht sei es notwendig, dass die Lehrkräfte mit FFP2-Masken ausgestattet werden. Dabei sei es schon „sehr verwunderlich, dass das Land Bremen es schafft, FFP2-Masken für 140.000 Senioren zu beschaffen“, Niedersachsen für eine kleinere Zahl Beschäftigter an Schulen aber nicht.

Außerdem fordert die FDP-Fraktion ein zweitägiges „Distanz-Lernen“ vor Weihnachten. Das Kultusministerium hält davon nichts. Zwischen dem letzten Schultag und Heiligabend lägen dann fünf Tage - weniger als die Inkubationszeit von Sars-CoV-2 nach aktuellen Erkenntnissen betrage. „Die Botschaft von Scheinsicherheit zu senden, das können wir so nicht verantworten“, sagte ein Sprecher.

Seit Schuljahresbeginn Ende August hat es nach Angaben des Ministeriums vom Mittwoch 1900 positive Corona-Tests bei Schülern gegeben. Es sah sich angesichts dieser Zahlen mit Blick auf den Meldezeitraum von zweieinhalb Monaten und 1,1 Millionen Menschen an den Schulen darin bestätigt, dass die Schulen „keine Infektionstreiber“ seien.

dpa