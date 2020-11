Schüler- und Schülerinnen sitzen zum Schulbeginn nach den Herbstferien bei geöffneten Fenstern und Türen in einer Klasse - der Landeselternrat hält den Gesundheitsschutz für nicht nachvollziehbar (Symbolbild).

Hannover. Die Situation an niedersächsischen Schulen halten viele für unübersichtlich. Kritik gibt es auch an der Umsetzung von Quarantäne-Maßnahmen.

Landeselternrat: Gesundheitsschutz an Schulen nicht ausreichend

Am niedersächsischen Konzept für Schulen in der Corona-Krise gibt es weiter Kritik. „Bisher wird in der Schule der geringstmögliche Gesundheitsschutz angewandt, das ist nicht nachvollziehbar“, sagte die Vorsitzende des Landeselternrats, Cindy-Patricia Heine.

Für mehr direkten Infektionsschutz fordert sie etwa das Aufstellen von Plexiglaswänden, damit im Unterricht auf Masken verzichtet werden könne. Mit überlasteten Gesundheitsämtern könne derzeit kein Gesundheitsschutz gewährleistet werden.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

1900 positive Corona-Tests bei Schülern

Für den Elternrat sei es unstrittig, dass alle Präsenzunterricht wollen, aber natürlich immer unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, sagte Heine. Gesundheitsschutz werde gesellschaftlich überall gefordert und reglementiert, aber in den Schulen einfach weggelassen, ganz zu schweigen vom öffentlichen Nahverkehr, sagte sie. Der Elternrat hatte es mehrfach als Problem bezeichnet, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln und Schulbussen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

Das Kultusministerium in Hannover hatte unter der Woche mitgeteilt, dass es seit Beginn des Schuljahres Ende August 1900 positive Corona-Tests bei Schülern gegeben habe. Hinzu kommen dem Corona-Meldeportal der Landesschulbehörde zufolge 334 positive Tests bei Lehrern sowie 167 positive Tests bei weiteren Schulbeschäftigten.

These ohne Nachweis von der Kultusministerkonferenz

Das Ministerium von Grant Hendrik Tonne (SPD) sah sich angesichts dieser Zahlen mit Blick auf den Meldezeitraum von zweieinhalb Monaten und 1,1 Millionen Menschen an den Schulen darin bestätigt, dass die Schulen „keine Infektionstreiber“ seien.

Der Landeselternrat kritisiert, dass diese Aussage auch von der Kultusministerkonferenz kommt. „Das ist lediglich eine These ohne irgendeinen Nachweis, wird aber immer wieder als Hinweis und Bestätigung vorgetragen“, sagte die Ratsvorsitzende Heine.

dpa