24-Jähriger nach mutmaßlicher Macheten-Attacke in Lebensgefahr

Neustadt am Rübenberge. Mitten in der Nacht werden Polizisten wegen eines Macheten-Angriffs in der Region Hannover alarmiert. Am Tatort nehmen sie den Anrufer fest.

Bei einem Streit in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover ist ein 24-Jähriger offenbar mit einer Machete lebensgefährlich verletzt worden. Ein 22-Jähriger alarmierte in der Nacht zu Samstag die Polizei und wurde dann als Tatverdächtiger festgenommen.

Gegen den jüngeren Mann wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. „Das Opfer ringt immer noch mit dem Leben“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der 22-Jährige sei dem Haftrichter vorgeführt worden, der Mann befinde sich aber wieder auf freiem Fuß. „Augenscheinlich wurden keine Haftgründe erkannt.“

Machete kommt als Tatwaffe in Frage

Zu den Hintergründen waren zunächst keine Details bekannt. Der 22-Jährige hatte bei seinem Notruf angegeben, dass es einen Angriff mit einer Machete gegeben haben. Die Beamten fanden daraufhin den schwerst verletzten 24-Jährigen mit Wunden am Hals in seiner Wohnung. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Anrufer und Tatverdächtige befand sich auch noch am mutmaßlichen Tatort. Als Tatwaffe kommt den Beamten zufolge eine Machete in Frage, die in der Wohnung gefunden wurde.

dpa