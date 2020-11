Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat Hoffnungen auf eine Lockerung der Corona-Vorschriften gedämpft. „Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen“, sagte Weil nach einem weiteren Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Politik.

Neue Corona-Beschlüsse erst Ende November zu erwarten

Man habe zwar „deutliche Fortschritte“ gemacht, sagte Weil zur Entwicklung der Neuinfektionen in Niedersachsen. Es gehe aber darum, den Anstieg der Infektionen zunächst zum Stillstand zu bringen und dann einen Rückgang zu erreichen. Viele Bürger hätten ihr Verhalten aber tatsächlich überprüft. Beschlüsse seien dann beim nächsten Treffen von Bund und Ländern am 25. November zu erwarten.

Corona und Schule: Länder gegen bundesweite Vorgaben

Alle Länder hatten sich laut Weil bei dem Treffen per Videoschalte gegen bundesweite Vorgaben für den Schulbetrieb gewehrt. Das niedersächsische Konzept mit den drei Szenarien habe sich bewährt, betonte Weil. Die Kultusministerkonferenz soll bis zu dem Treffen aber einen „ergänzenden Katalog“ zu Maßnahmen für Schulen in Hotspots vorlegen. Weil appellierte erneut an die Bürger, ihre Kontakte dringend zu beschränken. Beim nächsten Treffen von Bund und Ländern solle dann ein „Fahrplan über Weihnachten und den Jahreswechsel“ verabredet werden. Von Lockerungen sei bei dem fünfstündigen Treffen keine Rede gewesen, betonte Weil weiter. „Es ist unverändert Anlass zur Sorge“, betonte Weil. Die Zwischenbilanz sei aber wichtig gewesen. Nachdem Kanzlerin Angela Merkel laut Berichten in einer ersten Beschlussvorlage weitere Einschränkungen gefordert hatte, waren diese von den Ländern abgewehrt worden.