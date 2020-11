Die niedersächsischen Weihnachtsferien werden aufgrund der Corona-Pandemie um zwei Tage verlängert. Das teilte Kultusminister Grant Tonne am Dienstag mit. Durch zwei zusätzliche unterrichtsfreie Tage beginnen die Weihnachtsferien deshalb bereits am Montag, 21. Dezember.

Längere Ferien sollen Corona-Ansteckungsrisiko reduzieren

Der letzte Schultag vor den Ferien wird also Freitag, 18. Dezember, sein, wie die Pressestelle des Niedersächsisches Kultusministeriums mitteilte. Als Hintergrund für diese Maßnahme nannte Tonne, dass so ein gemeinsames Weihnachtsfest in höherer Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu ermöglichen sei.

Ein Notbetreuungsangebot an den Tagen Montag, 21. Dezember, und Dienstag, 22. Dezember, solle an den Schulen für die Jahrgänge eins bis sechs vorgehalten werden.

Schulseitiger Beitrag, um Infektionsgeschehen an Weihnachten einzuschränken

Der Minister sagte: „Über zwei zusätzliche freie Tage, an denen die Kinder und Jugendlichen ihre Kontakte zu anderen deutlich einschränken können, leisten wir schulseitig einen Beitrag, das Infektionsgeschehen vor Weihnachten abzudämpfen.“ Die Maßnahme sei Länderlinie und sei letztes Wochenende so abgestimmt worden.

„Dieses abgestimmte Vorgehen bei den Ferien ist ein wichtiger Beitrag für eine wirksame Eindämmung des Coronavirus“, so Tonne weiter.