Corona: Althusmann für weniger strenge Auflagen im Einzelhandel

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sieht Teile der coronabedingten Einschränkungen als zu hart an. Er hätte sich weniger strenge Auflagen für den Einzelhandel gewünscht, sagte Althusmann nach den Bund-Länder-Beratungen vom Mittwoch. Dort sei im ersten Lockdown bereits umfangreich in Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen investiert worden. Angesichts weiterhin vieler Coronavirus-Neuinfektionen hatten sich Bund und Länder am Mittwochabend auf weitere Einschränkungen verständigt.

Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown soll bis mindestes 20. Dezember verlängert werden. Der Groß- und Einzelhandel bleibt zwar geöffnet, aber mit Maskenpflicht nun auch vor Geschäften und auf Parkplätzen sowie Zutrittsbeschränkungen für Kunden.

Althusmann: Neue Regelung schießt über Ziel hinaus

„Die ohnehin existenzbedrohende Situation vieler Einzelhändler wird sich durch die neuen Einschränkungen und damit verbundenen Umsatzausfälle verschärfen“, warnte der Wirtschaftsminister. Anstatt unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln und mit Maske einkaufen zu können, werden sich seiner Einschätzung nach vielerorts lange Schlangen vor den Geschäften bilden. „Hier gehen die Einschränkungen am Ziel, möglichst hohen Schutz zu erreichen, vorbei“, sagte Althusmann.

Die „Novemberhilfen“ für betroffene Firmen und Einrichtungen im Dezember sollen aber fortgeführt werden. Der Bund plant Hilfen von voraussichtlich 17 Milliarden Euro.

dpa