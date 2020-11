Niedersachsen: Neue Regeln für Schulen in Corona-Hotspots

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat am Donnerstag in Hannover seine „Hotspot-Strategie Schule“ vorgestellt. Schulische Bildung in Corona-Hotspots zu ermöglichen und zugleich den Infektionsschutz zu gewährleisten, sei ein schwieriger Balanceakt, teilte das Ministerium vorab mit. Es habe daher Corona-Maßnahmen speziell für Regionen mit dynamischem Infektionsgeschehen ergänzt, um auch hier Bildung und Gesundheitsschutz nachhaltig zu gewährleisten.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Der Landkreis Cloppenburg zum Beispiel will laut NDR 1 Niedersachsen wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen das sogenannte Szenario B an den Schulen bis zu den Weihnachtsferien verlängern. In diesem Modell werden die Klassen geteilt und im wöchentlichen Wechsel zu Hause beziehungsweise in der Schule unterrichtet.

Weniger Schulen von Corona-Beschränkungen betroffen

An einer wachsenden Zahl von Schulen in Niedersachsen ist ein Unterricht ohne Corona-Beschränkungen möglich. Aktuell sei der Präsenzunterricht uneingeschränkt an 2430 Schulen möglich, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag in Hannover.

An 570 Schulen gebe es entweder Wechselunterricht oder seien Klassen oder Lerngruppen von Quarantäne-Maßnahmen betroffen. Dies seien deutlich weniger Schulen als vor einer Woche, als noch 675 Schulen betroffen waren. „Ich bin dagegen, Schulen ohne Not in Szenario B zu schicken“, sagte Tonne zur Forderung, landesweit vorsorglich Wechselunterricht einzuführen.

Mehr zum Thema: