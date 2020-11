Weihnachtspostamt in Nikolausdorf freut sich auf Kinderbriefe

„Nikolaus“ Hubert Weddehage beantwortet im Nikolausbüro in Nikolausdorf im Kreis Cloppenburg Briefe von Kindern an den Weihnachtsmann.

Nikolausdorf. Zum 1. Advent hat die besondere Postfiliale in dem niedersächsischen Ort seine Arbeit aufgenommen. Auch in Himmelsthür freut man sich auf Wunschzettel.

Das Weihnachtspostamt im niedersächsischen Örtchen Nikolausdorf hat wie jedes Jahr zum 1. Advent die Arbeit begonnen. Ehrenamtliche Helfer beantworten Briefe an den Nikolaus. „Es macht Spaß, diese Briefe zu lesen und zu beantworten. Ich sehe, dass ich Kindern eine Freude mache“, sagte der Leiter der Aktion, Hubert Weddehage. „Im Namen des heiligen Nikolaus, der nach der Legende hier gelebt und ein gutes Herz für Kinder hatte, wollen wir den Kindern eine Freude machen.“

Seit 55 Jahren erreichen Kinderbriefe das Dorf, das zur Gemeinde Garrel im Kreis Cloppenburg gehört. Weddehage nimmt nach eigenen Angaben zum 50. Mal an der Aktion teil. Vergangenes Jahr kamen etwa 7000 Briefe an, davon knapp jeder zehnte aus dem Ausland.

Weitere Weihnachtspostämter in Niedersachsen

Mit Himmelsthür, Himmelpforten und Nikolausdorf liegen gleich drei der deutschlandweit sieben Weihnachtspostfilialen der Deutschen Post in Niedersachsen. Weihnachtspost von Kindern aus dem In- und Ausland wird dort gelesen und beantwortet. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Doch es gibt noch mehr weihnachtliche Adressen in Niedersachsen. Kinder können ihre Wünsche auch an den Weihnachtsmann in Himmelsthür richten – seit 52 Jahren schon. Diese Weihnachtspostfiliale nimmt seit dem 23. November Briefe entgegen. Im vergangenen Jahr gingen etwa 50.000 Briefe ein, darunter 1500 Briefe aus dem Ausland. Himmelsthür liegt in der Nähe von Hildesheim.

Himmelpforten dagegen ist ein alter Klosterort bei Stade. Ab dem 1. Advent beantworten hier 25 ehrenamtliche Helfer bis Heiligabend Kinderbriefe aus Deutschland und aller Welt, die an das Christkind gerichtet sind. Im vergangenen Jahr waren es knapp 32.000 Briefe, davon rund 2000 aus dem Ausland.

dpa