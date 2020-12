Hannoveraner zerstört Mercedes bei Spritztour: Festnahme

Ein unbekannter Täter hatte letzte Woche Donnerstag in der Schmiedestraße Hannover-Mitte einen Mercedes-Benz AMG entwendet. Nach einer wilden Spritztour durch Hannover wurde der Sportwagen vollständig zerstört, wie die Polizei berichtete. Nun konnte der mutmaßliche Täter gefasst werden. Der 32-jährige Mann räumte die Tat bereits ein.

Mutmaßlicher Täter randalierte in einem Hotel

Über den Notruf der Polizei meldete sich am Donnerstagmorgen ein Mann, der angab, ein Auto kaputt gefahren zu haben. Er konnte zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Kurze Zeit später wurde die Polizei zu einem Einsatz an der Oldenburger Allee in Hannover-Lahe gerufen: Ein junger Mann war gegen 04:55 Uhr durch gewaltsames Ziehen an einer Nebentür in ein Hotel gelangt und randalierte dort. Die Beamten trafen vor Ort auf den Störenfried, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Der Mann verhielt sich aggressiv und erweckte den Eindruck, unter Einfluss von Drogen zu stehen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest endete jedoch negativ. Da der 32-Jährige einen psychisch auffälligen Eindruck machte, wurde er per Beschluss des Betreuungsgerichts Hannover in eine Klinik in Langenhagen gebracht.

Durch die polizeilichen Ermittlungen konnte der 32-Jährige später in Verbindung mit dem Autodiebstahl gebracht werden. Bei einer Vernehmung diese Woche Mittwoch räumte er ein, den offensichtlich nicht verschlossenen Mercedes entwendet und bei seiner Spritztour zerstört zu haben.