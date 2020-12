Nachhaltigkeitspreise gehen auch nach Niedersachsen und Bremen

Beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis sind Özlem Türeci und ihr Mann Ugur Sahin mit einem Ehrenpreis für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs ausgezeichnet worden. Die Medizinerin wuchs im Kreis Cloppenburg auf, zusammen mit ihrem Mann gründete sie das Unternehmen Biontech, das einen Corona-Impfstoff mit dem Pharmakonzern Pfizer entwickelt hat. Der Nachhaltigkeitspreis wurde am Freitagabend in Düsseldorf wegen der Pandemie ohne geladene Gäste verliehen.

In der Kategorie Urbane Bioökonomie wurde ein Projektentwicklungsteam aus Bremen für die Open-Source-Software „Loopsai“ geehrt. Dabei geht es um nachhaltiges Wirtschaften mithilfe Künstlicher Intelligenz, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren . Das Projekt „Urban Pergola“ von vier Studierenden der Hochschule Bremerhaven, das ebenfalls nominiert war, hatte das Nachsehen. Bei der „Urban Pergola“ sollen aufgeheizte Städte im Sommer mit grünen Netzen nicht nur gekühlt werden, auch die Luftqualität könnte verbessert und CO2-Emissionen könnten verringert werden. Zentrale Idee der Bremerhavener Studierenden sind begrünte Dächer in Städten durch rankende Pflanzen an Stahlseilen und Netzen.

Lebensmittelhersteller Frosta bekommt Preis für plastikfreie Verpackung

Der Sonderpreis Verpackung ging an den Lebensmittelhersteller Frosta aus Bremerhaven für seine Tiefkühlverpackung aus Papier, die ganz ohne Plastik-Beschichtungen auskomme und über den Papiermüll entsorgt werden könne, hieß es von der Jury.

Auch die Stadt Buxtehude wurde ausgezeichnet. Die rund 40.000 Einwohner zählende Hansestadt bekam den Preis in der Kategorie Städte mittlerer Größe. Außer Buxtehude erhielten auch Kiel und Eltville am Rhein den Preis für Städte und Gemeinden.

Weitere Ehrenpreise erhielten der britische Sänger Sir Elton John , US-Zukunftsforscher Jeremy Rifkin , die Musikerin Joy Denalane , Singer-Songwriter Jack Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für den „European Green Deal“ .

Suchmaschine Ecosia unter den Siegern in der Kategorie Klima

Sieger in der Kategorie Klima sind der Anbieter von organischen Photovoltaik-Komponenten Armor Solar Power Films, die gemeinnützige Suchmaschine Ecosia, der Offshore-Windparkbetreiber Ørsted Wind Power Germany sowie der Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen Wilo.

In der Kategorie Ressourcen siegte der Armaturen-Hersteller Grohe, der Spezialist für Filteranlagen zur Wasserrückgewinnung Klass Filter und der Pflanzenschutz-Hersteller Neudorff.

Die Bio-Erzeugergemeinschaft Demeter gewann in der Kategorie Biodiversität . Sieger der Kategorie Gesellschaft Fairness sind das gemeinnützige IT-Unternehmen AfB und das Start-up ECF Farmsystems.

Der Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Architektur geht in diesem Jahr an das Holzhochhaus Skaio in Heilbronn. In der Kategorie Globale Partnerschaften wurden das Unternehmen Brands Fashion, der Landkreis Karlsruhe und die Stadt Landau gemeinsam mit ihren Partnern prämiert.

Auszeichnung prämiert Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mit acht Wettbewerben ist der Preis der größte seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen.

