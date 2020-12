Pistorius: Demos gegen Corona-Maßnahmen im Blick behalten

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat angekündigt, Demonstrationen gegen Corona-Infektionsschutzmaßnahmen sorgfältig im Blick behalten. „Wir stellen fest, dass sich „Reichsbürger“ und Rechtsextremisten zunehmend unter diese Gruppierungen mischen, sie beeinflussen und für ihre Zwecke nutzen“, sagte der SPD-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. „Je nach Dynamik sind also auch weitere Schritte in Niedersachsen nicht auszuschließen“, sagte der Minister mit Blick auf Baden-Württemberg, wo der Verfassungsschutz die sogenannten „Querdenken“-Aktivisten beobachtet.

Den Begriff „Querdenker“ wolle er nicht verwenden, erklärte Pistorius. „Das würde unterstellen, dass viele dieser Personen wirklich über die Gefahren der Pandemie nachgedacht haben.“ Der Begriff „Freidenker“ verbiete sich ganz, denn in Deutschland könne jede Frau und jeder Mann denken, was sie oder er will. „Und natürlich auch dafür oder dagegen demonstrieren.“

Innenminister Boris Pistorius: Größte Gefahr geht von Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus aus

Sorgfältig im Auge behalten will Pistorius auch die AfD. „Einerseits wurden zuletzt auf dem jüngsten Bundesparteitag dieser Partei zwar ein paar gemäßigtere Kräfte in den Vorstand gewählt“, sagte er. Andererseits sei die AfD aber „so sehr nach rechts gerückt, dass die heute als gemäßigt Geltenden vor drei Jahren noch als Rechtsaußen galten“. Es gebe klare Hinweise für eine bedenkliche Entwicklung der AfD. „Ob diese Radikalisierung dazu führt, dass die AfD als Ganzes unter Beobachtung gestellt werden muss, bleibt abzuwarten.“

Lesen Sie auch:

Die größte Gefahr gehe von Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus aus, betonte er. Dies gelte nicht nur, weil dort eine besonders hohe Affinität zu Waffen bestehe, sondern auch, „weil sich inhaltlich rechtsextreme Positionen über den Rechtspopulismus zunehmend in die Mitte der Gesellschaft eingearbeitet haben“. Er habe aber nicht den Eindruck, dass die Corona-Verordnungen den Rechtspopulismus beförderten: „Umfragen signalisieren klar, dass die überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger die Maßnahmen für richtig hält und sie unterstützt.“

dpa