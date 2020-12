Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlicher Hundeattacke auf Kind

Das Symbolbild zeigt einen Schäferhund. Ein solcher Hund hat mutmaßlich in Bad Nenndorf einen Zwölfjährigen angegriffen. Nun werden Zeugen gesucht.

Bad Nenndorf Ein Hund fällt einen Zwölfjährigen an. Der reagiert unter Schock nicht auf Ansprache des Besitzers, der sich daraufhin entfernt.

Ein großer Hund soll in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) einen Zwölfjährigen angesprungen und in den Rücken gebissen haben - die Polizei sucht jetzt Zeugen des Angriffs, der sich bereits am Montagvormittag zugetragen haben soll.

Der Halter habe das Tier sofort zurückgerufen und sich nach dem Befinden des Jungen erkundigt, teilten die Beamten am Freitag mit. Das Kind habe unter Schock dem Mann zunächst nicht geantwortet, aber zu Hause seiner Mutter den Vorfall geschildert. Diese habe Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Weil der Zwölfjährige eine dicke Winterjacke trug, sei er nur leicht verletzt worden. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise auf den Halter des Tieres. Laut Polizei soll es sich bei dem Tier vermutlich um einen Schäferhund gehandelt haben.

dpa