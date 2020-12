Studie: Corona-Helden werden schlecht bezahlt

Von den Balkonen wurde für ihren unermüdlichen Einsatz während der Pandemie geklatscht. Diese Anerkennung zeigt sich aber nicht auf der Gehalts-Abrechnung. Krankenschwestern, Pfleger, Verkäuferinnen und Verkäufer sind zwar systemrelevant, zu den Gutverdienern zählen sie aber definitiv nicht. Zahlen des Bundesarbeitsministeriums zeigen, dass die Corona-Helden zu den am schlechtesten bezahlten Arbeitnehmern gehören.

Im Handel ist es jeder Vierte, der in Vollzeit weniger als 2267 Euro brutto im Monat verdient und somit unter die Niedriglohnschwelle in Deutschland fällt. In der gerade derzeit so wichtigen Pflegebranche ist es jeder fünfte Beschäftigte. In Deutschland sind insgesamt gut vier Millionen Vollzeitbeschäftigte Geringverdiener, wie aus der Antwort der Arbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschl aus Bayern sowie ihrer Parteifreundin Jutta Krellmann aus Niedersachsen und anderen Abgeordneten der Linken-Bundestagsfraktion hervorgeht. Die Antwort liegt unserer Zeitung vor.

Die Gastronomie ist in Niedersachsen Schlusslicht

Niedriglöhner erhalten demnach weniger als zwei Drittel des mittleren Einkommens von 3400 Euro brutto für Vollzeitbeschäftigte. Neben dem Handel und der Pflege wird auch in der Landwirtschaft und in der Logistik schlecht bezahlt. Absolutes Schlusslicht allerdings ist die Gastronomie. Knapp zwei Drittel der Kellner, Köche und Barkeeper bekommen nur den Niedriglohn. Dazu muss gesagt werden, dass die Auswertung des Arbeitsministeriums den Stichtag 31. Dezember 2019 hat – also vor der Corona-Krise. Die Pandemie hat für eine weitere Verschlechterung vor allem in der von Kurzarbeit betroffenen Gastronomie gesorgt, deren Ausmaß noch gar nicht absehbar ist.

Linke und Gewerkschaft kritisieren Status Quo

Die Linken-Abgeordnete Krellmann sagte auf Anfrage: „Gegen besseren Wissens und absolut beratungsresistent werden Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wissentlich vom sozialen Leben ausgegrenzt. Sie sind die Verlierer in der Pandemie. Diese Spaltung der Gesellschaft wollen wir uns nicht länger leisten.“

Auch Karl-Heinz Ehrenberg, Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft IG Bau Braunschweig-Goslar, befürchtet eine tiefere Spaltung. Er sagte: „Dass selbst eine Vollzeitstelle häufig nicht ausreicht, um finanziell halbwegs abgesichert zu sein, ist alarmierend.“ Die Spaltung der Gesellschaft werde durch die Corona-Pandemie verschärft: Beschäftigte im Handwerk könnten nur selten Homeoffice machen. Niedersachsen schneidet in der Auswertung der Bundesregierung besonders schlecht ab. In ganz Deutschland liegt der Anteil derer, die für einen Niedriglohn arbeiten, bei 18,8 Prozent – Tendenz steigend. In Niedersachsen sind es 20,1 Prozent. Unter den westdeutschen Bundesländern ist nur Schleswig-Holstein mit 21,1 Prozent noch schlechter.