Prozessauftakt: Ermordete Andrea K. wurde für 2000 Euro verkauft

Als Andrea K. für 2000 Euro verkauft wird, ist die junge Frau psychisch schwer krank. Der Verkäufer: ein Bekannter, ihr Zuhälter. Ihr Freund? Das Verhältnis der beiden ist undurchsichtig – ebenso wie die Gefühlslage des 21-Jährigen, der sich seit Dienstag in Verden vor Gericht wegen Zwangsprostitution verantworten muss. Dass er die Schöningerin am 6. April 2020 als Prostituierte an mutmaßliche Mörder weiterreicht, kann er zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Ende April wird Andrea K. tot aus dem Schleusenkanal bei Balge in der Nähe von Nienburg geborgen, gefesselt an eine Betonplatte. „Ich habe aus den Medien davon erfahren“, sagt er und schiebt schnell hinterher: „Ich hatte Angst, dass ich in den Verdacht gerate, sie getötet zu haben.“ Ein Wort des Bedauerns über den schrecklichen Tod der 19-Jährigen kommt nicht über seine Lippen.

Die beiden Männer sollen Andrea K. zur Prostitution gezwungen haben

Der gebürtige Nienburger sitzt im Saal 104 des Landgerichts, ein eher schmächtiger Mann mit Tätowierungen, die sich über Stirn, Hals und Wange ziehen. Er trägt ein Jeanshemd und eine schwarze Hose. Dunkle Augen blicken hinter einem braunen Pony hervor, im Nacken sind die Haare kurz rasiert. Nur wenige Meter entfernt: sein 26-jähriger Freund. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, Andrea K. zur Prostitution gezwungen beziehungsweise Beihilfe zur Zwangsprostitution geleistet zu haben – obwohl diese psychisch schwer krank gewesen war und ab Ende März 2020 auch kaum noch ansprechbar. Wie konnte eine junge Mutter in die Fänge von Männern geraten, die Menschen wie Ware verschachern? Wie kommt eine einst lebenslustige Frau in eine Abwärtsspirale, aus der es für sie ab einem gewissen Punkt kein Entkommen mehr gibt?

Der Prozess gegen die beiden Männer ist nur ein Akt in einem Drama, das geprägt ist von Menschenverachtung, Brutalität und Skrupellosigkeit. Auch die mutmaßlichen Mörder von Andrea K. werden sich nach derzeitigem Stand noch im Januar vor dem Landgericht Verden verantworten müssen.

Der Hauptangeklagte lernt Andrea K. über eine Freundin in Schöningen kennen

Was die beiden jetzt angeklagten Männer vor Gericht beschreiben, ist ein Leben, das sich vor allem um Drogen, Nichtstun und käuflichen Sex dreht. Der 21-jährige Hauptangeklagte hat keinen Schulabschluss, lebt mal hier mal dort, unter anderem in Salzgitter und Peine, bevor es ihn 2019 nach Schöningen verschlägt. Dort lernt er 2019 eine junge Frau kennen, eine Freundin von Andrea K.. Als die Beziehung auseinander geht, versinkt er immer mehr im Drogensumpf, bis zu fünf Gramm Kokain konsumiert er unter anderem täglich, auch Marihuana. Er zieht nach Bad Harzburg, lebt dort zunächst mit einer neuen Freundin zusammen, die er aus dem Rotlichtmilieu kennt. Auch Andrea K. zieht zu dem Paar. Sie möchte seinen Schilderungen zufolge als Prostituierte arbeiten und bittet ihn, auf sie aufzupassen, sich um ihre Termine zu kümmern. Die Einnahmen hätten sie sich geteilt. „Andrea hat bei mir geschlafen, wir haben gefeiert, Spaß gehabt“, sagt der 21-Jährige. Gelegentlich habe er auch Sex mit ihr gehabt, Liebe sei nicht im Spiel gewesen. Zumindest nicht von seiner Seite aus.

Dass Andrea K. eine schwierige Kindheit hatte, dass ihre Mutter in Polen im Gefängnis sitzt, ihr Vater gestorben ist, sie selbst zwei Kinder hat, die wegen ihres Drogenkonsums an eine Pflegefamilie gegeben wurde. Dass Andrea K. an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt ist und deswegen auch in Behandlung war – all das habe er gewusst, gibt der Angeklagte zu. Dennoch vermittelt er sie an Freier und kassiert für ihre Liebesdienste eifrig Geld, um sich davon Drogen zu kaufen. Was Andrea K. selbst davon erhält, ist unklar.

Der 21-Jährige vermittelt Andrea K. an einen Zuhälter - obwohl es ihr sehr schlecht geht

Über solche Drogengeschäfte lernt er einen Nienburger kennen, für den er Anfang April 2020 in einem Hotel eine „Probenacht“ mit Andrea K. vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt geht es der 19-Jährigen schon so schlecht, dass sie nicht mehr richtig ansprechbar ist. „Sie hat grundlos gelacht, Essen an Wände geschmiert, war völlig verwirrt“, sagt der Angeklagte. Nach der „Probenacht“ nimmt er sie vorerst zurück – angeblich, weil der Nienburger nicht gut genug auf sie aufgepasst habe. Doch Andreas Zustand verschlechtert sich weiter, sie ist völlig apathisch, uriniert auf das Bett, hat Wahnvorstellungen. Seine Freundin und er empfinden sie als störend in ihrer Beziehung. „Wir haben nach einer Lösung gesucht, wie wir sie loswerden können“, gibt er zu. Sie überlegen, sie in eine Entzugsklinik zu geben oder sie im Wald auszusetzen. „Doch sie war kein Tier, das bei mir gearbeitet hat.“ Aber eine Ware, die einfach verschachert werden kann?

Andrea K. wird für 2000 Euro an ihren späteren mutmaßlichen Mörder verkauft

Der 21-Jährige beschließt Andrea K. an den Nienburger zu verkaufen – für 2000 Euro und den Erlass seiner Drogenschulden. Am 6. April fährt er zusammen mit seinem Freund zu einem Parkplatz eines Lieferservices in Nienburg und übergibt die junge Frau an ihren späteren mutmaßlichen Mörder.

„Warum haben Sie Andrea nicht ins Krankenhaus gebracht, wenn es ihr doch so schlecht gegangen ist?“, fragt der Vorsitzende Richter Lars Engelke. Wenn sie doch ihren Willen nicht mehr äußern konnte? „Darauf habe ich keine Antwort bekommen.“ Der 21-Jährige starrt an die Wand, auch der 26-jährige Mitangeklagte zuckt mit den Schultern. Doch dann sagt dieser einen Satz, der deutlich macht, wie die beiden Männer ihr Opfer sehen. „Es ist nicht mein Besitz.“ Es sei nicht an ihm zu sagen, was man damit machen solle. Er sagt nicht „sie“, sondern „es“.

Richter spricht von einer "menschenverachtenden Tat"

Nach dem Geständnis der beiden Angeklagten hofft das Gericht, noch im Februar ein Urteil sprechen zu können. Damit wäre dann zumindest ein Kapitel in dem grausamen Fall abgeschlossen. Ein weiteres wird Ende Januar aufgeschlagen, wenn der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Andrea K. beginnt: gegen den Nienburger, an den die junge Frau verkauft wurde, und zwei mutmaßliche Komplizen. Sie sollen Andrea K. unter anderem geschlagen, geknebelt, gewürgt und später an eine Betonplatte gefesselt in die Weser geworfen haben.

Richter Engelke betont, dass man die Taten voneinander trennen müsse, für den Tod der jungen Frauen seien die Angeklagten in diesem Verfahren nicht verantwortlich zu machen. Dennoch tragen auch sie Verantwortung für das Schicksal der jungen Frau aus Schöningen, wie er betont: „In dem Zustand jemanden weiterzuverkaufen, war eine menschenverachtende Tat.“

Der Prozess wird am 19. Januar fortgesetzt.