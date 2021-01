Harz und andere Mittelgebirge wollen Besuchermassen verhindern

Erneute Besucheranströme in den Mittelgebirgen Niedersachsens sollen am Wochenende mit unterschiedlichen Maßnahmen verhindert werden. "Wir werden die Kontrollen verstärken und werden dabei von der Bereitschaftspolizei unterstützt", kündigte Reiner Siemers, Sprecher der Polizei in Goslar an. Schwerpunkte sieht er dabei vor allem im Bereich von Torfhaus und Braunlage. Auf der Bundesstraße 4 von Bad Harzburg aus war es am vergangenen Wochenende zu kilometerlangen Staus und Sperrungen gekommen.

Bußgeld beim Betreten von Rodelwiesen

Weitere Maßnahmen wie Sperrungen von Zufahrten seien bisher nicht geplant, sagte der Goslarer Polizeisprecher. Mit einem strikteren Vorgehen sollen etwa im Solling Besucherströme verhindert werden. Als erster Landkreis in Niedersachsen hat Holzminden das Betreten vieler Rodelwiesen vorübergehend verboten. Verstöße werden mit bis zu 25 000 Euro Bußgeld geahndet, wie es in der seit Freitag geltenden Allgemeinverfügung heißt. Von dem Verbot bis zum 13. Januar betroffen sind demnach Bereiche des Höhenzuges Hochsolling, des Hils, des Iths sowie ein Stück des Köterberges.

Das Winterwetter hatte zuletzt auch viele Ausflügler in den Höhenzug Deister bei Hannover gezogen. Ein Rodelverbot wie in Holzminden sei für die Region Hannover im Moment nicht in Planung, sagte Sprecherin Christina Kreutz. "Wir beobachten die Situation aber weiter."

Auch in anderen Ländern Betretungsverbote für Wintersportregionen

In anderen Bundesländern wappnen sich Wintersportregionen für einen neuen Ansturm. Für eine wachsende Zahl von Skigebieten im gesamten Hochsauerland, in Olpe sowie im Eifelort Hellenthal und im nordhessischen Willingen haben die Kommunen unter der Woche ein Betretungsverbot ausgesprochen oder bereiteten es vor. In Thüringen plante der Ilm-Kreis für das Wochenende verschärfte Kontrollen von Touristen. Nach der Ankündigung, den Wintersportort Oberhof für Tagesausflüge zu sperren, rechneten die Ordnungshüter mit großem Andrang auf andere beliebte Ausflugsziele im Thüringer Wald.

dpa