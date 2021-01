Corona: Schulunterricht in Niedersachsen geht weiter

Hannover. Montag läuft der Unterricht wieder an - für die meisten Schüler coronabedingt zu Hause. In Niedersachsen gilt nur für Abschlussklassen das Szenario B.

Für die Schüler in Niedersachsen und Bremen sind die Weihnachtsferien zu Ende. Am Montag läuft der Unterricht wieder an - für die meisten Schüler coronabedingt allerdings zu Hause.

Corona und Schule: In Niedersachsen gilt Szenario B

In Niedersachsen gilt in der ersten Woche nur für Abschlussklassen das sogenannte Szenario B mit Wechselunterricht in geteilten Klassen, alle anderen sollen auf Distanz unterrichtet werden. Von der zweiten Woche an gibt es bis Ende Januar auch für Grundschüler Wechselunterricht. Außerdem müssen die Schulen für die Jahrgänge 1 bis 6 eine Notbetreuung anbieten.

In Bremen ist die Präsenzpflicht bis Ende Januar ausgesetzt. Die Eltern entscheiden somit selbst, ob ihre Kinder zu Schule gehen oder zu Hause lernen.

